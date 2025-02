Das stört "Love Is Blind"-Paar Ilias und Alina aneinander

Bei Love Is Blind: Germany lernten sich Ilias Pappas und Alina Rothbauer kennen und verlobten sich, bevor sie sich zum ersten Mal sahen. Nach einigen intensiven Wochen des Kennenlernens endete das Liebesexperiment mit dem Gang vor den Altar – und tatsächlich sagten Alina und Ilias als einziges Paar der Staffel "Ja". Mittlerweile sind sie schon seit über einem Jahr glücklich verheiratet, doch wie das wohl in jeder Beziehung so ist, gibt es auch Dinge, die sie so richtig aneinander nerven. "Mich nervt es tierisch, dass Ilias immer zu spät ist. Ich bin auch unpünktlich, aber Ilias ist noch tausendmal schlimmer", erklärte Alina in einem gemeinsamen Video mit ihrem Ehemann auf Instagram.

Das war noch nicht alles: "Und Ilias ist ein absoluter Chaot und er vergisst ständig Sachen." Das Thema Unpünktlichkeit treibt nicht nur die Schauspielerin um, denn auch Ilias gab offen in dem Clip zu: "Also ich bin ja schon manchmal zu spät und trödel, aber Alina, das ist geisteskrank. Das stört mich, glaube ich, am meisten, dass ich immer warten muss."

In dem Video beleuchten sie nicht nur Negatives, sondern auch ihren schönsten Moment während ihrer "Love Is Blind"-Zeit. "Die erste gemeinsame Nacht auf Kreta. Da ging's nicht darum, was ihr denkt, sondern wir haben, glaube ich, bis sechs oder sieben Uhr morgens miteinander gesprochen. Das war echt richtig, richtig schön", erinnerte sich der Immobilienmakler. Alina hingegen zählte gleich mehrere Momente auf: "Die Hochzeit, die war sehr emotional. Das erste Date und die erste Nacht auf Kreta, da haben wir so, so viel geredet."

Anzeige Anzeige

Instagram / alinarothbauer Alina Rothbauer, "Love Is blind: Germany"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Instagram / alinarothbauer Alina und Ilias Pappas, "Love Is Blind: Germany"-Paar

Anzeige Anzeige

Anzeige