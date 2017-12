Ein YouTube-Rekord, insgesamt acht Studioalben und 40 spannende Jahre – auf all das kann Psy (40) seit heute zurückblicken! An Silvester 2017 feiert der südkoreanische Sänger seinen runden B-Day. Besonders schön: Seine Liebsten überraschten ihn ganz klassisch mit Kuchen und Ständchen, was das Geburtstagskind sogar zu Tränen rührte! Diesen schönen Moment teilte Psy auch mit seinen Fans auf Instagram. Doch was treibt der Ohrwurmgarant zur Zeit eigentlich sonst noch so?