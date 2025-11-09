Isla Fisher enthüllt: Das trägt Woody Harrelson an den Füßen

Isla Fisher (49) hat in einer US-Talkshow eine ungewöhnliche Angewohnheit ihres Kollegen Woody Harrelson (64) enthüllt. "Ich liebe Woodsky, aber er trägt einfach keine Schuhe", verriet die Schauspielerin in Watch What Happens Live. Sie erklärte weiter, dass Woody zu jeder Zeit und an jedem Ort Flip-Flops oder Hausschuhe bevorzugt. Besonders überrascht war Isla, als sie den Schauspieler in einem edlen Restaurant wie dem Nobu ebenfalls in Flip-Flops sah. "Modisch fragwürdig", kommentierte sie schmunzelnd. Die beiden Schauspieler stehen derzeit gemeinsam für den Heist-Film "Now You See Me: Now You Don't" vor der Kamera, der am 14. November Premiere feiert.

Isla sprach in der Sendung auch über die Zeit nach ihrer Scheidung von Sacha Baron Cohen (54), die 2024 öffentlich wurde. In einem Interview mit dem australischen Magazin The Australian verriet sie kürzlich, dass ihr die jungianische Methode geholfen habe, den Schmerz der Trennung zu verarbeiten. Statt sich in Grübeleien zu verlieren, habe sie versucht, aktiv zu bleiben und sich neuen Projekten zu widmen. Diese Einstellung hat sich für die Schauspielerin ausgezahlt, denn sie hat gleich mehrere Filme in den vergangenen Monaten abgedreht, darunter das Coming-of-Age-Drama "Jay Kelly" und die Comedy "Playdate" mit Kevin James (60).

Privat und beruflich scheint es sowohl für Isla als auch für Woody an spannenden Momenten nicht zu fehlen. Während Woody mit seiner Vorliebe für lässige Kleidung regelmäßig Schlagzeilen macht und es offenbar nicht für nötig hält, sich für Dinner-Dates in High-End-Restaurants in Schale zu werfen, hat Isla gerade ihr bislang arbeitsreichstes Jahr absolviert. Erst kürzlich wurde sie am Set der Komödie "Spa Weekend" in Australien gesichtet, wo sie zusammen mit Leslie Mann (53) und Anna Faris (48) vor der Kamera steht. Trotz ihrer vielen Verpflichtungen beweist Isla mit ihrer lockeren Art, dass auch humorvolle Anekdoten wie die über Woodys Schuhgewohnheiten nicht zu kurz kommen.

Getty Images Woody Harrelson im April 2023

Getty Images Isla Fisher, April 2022

Getty Images Woody Harrelson (Mitte) bei einer Podiumsdiskussion in Austin, Texas am 1. November 2025