Das hält Elena wirklich vom "Make Love, Fake Love"-Konzept

Elena Miras (33) ist aktuell bei der Sendung Make Love, Fake Love als Single-Lady zu sehen. In einer Instagram-Fragerunde wurde die Reality-Beauty gefragt, was sie von dem Prinzip der Show hält, in der eine Frau die vergebenen Männer unter den Teilnehmern entlarven muss. "Das Format an sich ist spannend – aber Männer, die vergeben sind und so tun, als wären sie Single? Für mich ist das ein No-Go. Ich könnte meine Beziehung niemals für ein bisschen Geld oder Aufmerksamkeit aufs Spiel setzen", erklärte sie in aller Deutlichkeit.

Für die gebürtige Schweizerin spielt Ehrlichkeit eine entscheidende Rolle. Sie gab im selben Zuge zu, dass sie selbst zunächst Zweifel hatte, überhaupt an einem solchen Projekt teilzunehmen. "Und ja, ich habe mich selbst immer wieder gefragt, warum ich sowas überhaupt mache – aber genau diese Reflexion gehört für mich dazu", verriet sie.

Elena, die 2017 durch ihre Teilnahme an der Dating-Show Love Island Bekanntheit erlangte, ist dem Reality-TV seither treu geblieben. Privat ist sie Mutter einer Tochter und legt großen Wert darauf, Familie und Karriere im Gleichgewicht zu halten. Trotz des Trubels um ihre TV-Auftritte steht für die lebensfrohe Unternehmerin fest, dass Werte wie Vertrauen und Respekt immer an erster Stelle stehen – sowohl im Beruf als auch privat.

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

Instagram / elena_miras Elena Miras, Realitystar

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen, August 2024

