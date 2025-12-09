Widerspruch? Das ist für Elena Miras eine absolute Red Flag

Elena Miras (33) sorgt momentan als Single-Lady in der beliebten Kuppelshow Make Love, Fake Love für ordentlich Gesprächsstoff. Das Konzept der Sendung: Sie muss aus einer Gruppe von Männern ihren vermeintlichen Traumpartner finden. Doch nicht alle ihrer Verehrer sind tatsächlich Single. Einige von ihnen haben bereits eine Partnerin und können, falls sie Elenas Herz trotz ihrer Beziehung erobern, das Spiel gewinnen und ein attraktives Preisgeld mit nach Hause nehmen. In ihrer Instagram-Story teilte Elena nun mit, dass es für sie bei Männern klare Grenzen gibt. "Ich toleriere nie wieder Männer, die nur Sendezeit wollen, aber keine echte Verbindung", machte der Reality-TV-Star unmissverständlich klar.

Damit positioniert sich die TV-Bekanntheit deutlich gegen jegliche Theatralik oder gespieltes Verhalten in der Show. "Wenn jemand nicht konsistent ist, Drama erzeugt oder andere gegeneinander ausspielt – raus", betonte sie weiter in ihrer Story. Das Format, bei dem neben der Suche nach Liebe auch Geld und Ruhm ein Anreiz sind, scheint zumindest in einigen Fällen genau diese Art von Verhalten zu fördern. Trotz der Verlockungen, die "Make Love, Fake Love" für die Kandidaten bietet, macht Elena deutlich, dass sie nach einer echten Verbindung sucht und kein Interesse an Schauspiel oder Intrigenspielen hat.

Bereits in der ersten Folge hatte Elena verraten, welche Kandidaten bei ihr besonders gut ankommen. Vor allem David konnte bei der Single-Dame punkten. "Er macht bis jetzt das Rennen", schwärmte sie damals. Aber auch Johannes hinterließ einen starken Eindruck. Alex B. schaffte es ins Mittelfeld, während Elena bei Alex Z. und Marvin vermutete, dass sie vergeben sein könnten und daher nur eine Show abziehen. Ferris hatte mit seinen 24 Jahren dagegen kaum Chancen: Für die Schweizerin war er schlicht zu jung und rutschte in ihrer Rangliste nach unten.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Juni 2025