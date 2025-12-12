Bestätigt: Joe Exotics Vertrauter starb durch Tigerattacke

Ryan Easley, ein Bekannter des Stars der Reality-Serie Tiger King, Joe Exotic (62), ist Anfang des Jahres bei einer Tigerattacke tragisch ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich während einer Show im Growler Pines Tiger Preserve in Hugo, Oklahoma. Ryan war 37 Jahre alt und erlitt dabei stumpfe Gewalt, scharfe Verletzungen und Quetschungen. Die medizinischen Gutachter aus Tulsa bestätigten laut TMZ nun offiziell, dass die Todesursache die direkten Folgen des Angriffs waren. Der Unfall geschah, während der Tiertrainer vor Publikum auftrat – darunter seine Ehefrau Elaine und seine Tochter Lily.

Laut einer Erklärung des Growler Pines Tiger Preserve bemerkten Zeugen, dass etwas während der Performance schiefging. Sheriff Terry Park vom Choctaw County teilte ABC mit, dass der Tiertrainer im Bereich Hals und Schulter gebissen wurde und dadurch nahezu sofort verstarb. Er sei bereits nicht mehr ansprechbar gewesen, als die Rettungskräfte eintrafen. Der Tigerangriff unterstreiche, wie unberechenbar das Arbeiten mit Wildtieren sein könne, hieß es. Der 37-Jährige war ein leidenschaftlicher Tierpfleger und Verfechter des Artenschutzes, der eng mit den Tieren arbeitete und eine tiefgehende Beziehung zu ihnen pflegte. Aus Respekt vor dem Vorfall stellte das Growler Pines Tiger Preserve alle Touren unmittelbar nach seinem Tod ein.

Neben seiner Arbeit war er für seine Hingabe für seine Familie bekannt. Freunde und Kollegen rührten mit Worten über seine Liebe zu seiner Partnerin und ihrer gemeinsamen Tochter. Joe Exotic selbst, derzeit eine 21-jährige Haftstrafe absitzend, hatte in der Vergangenheit berufliche Verbindungen zu Ryan, der Tiger aus seinem früheren Zoo erwarb. Während der Verstorbene von vielen für seine unermüdliche Arbeit für den Tierschutz geschätzt wurde, war er jedoch auch Gegenstand von Vorwürfen der Tierrechtsorganisation PETA, die ihm unter anderem unangemessenen Umgang mit den Tieren vorwarfen.

Imago Szene aus "Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness" mit Joe Exotic, Januar 2020

Imago Szene aus "Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness" mit Joe Exotic und einem Tiger, Januar 2020

Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star

