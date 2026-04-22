Joe Exotic landet wegen Social-Media-Posts in Einzelhaft

Für Joe Exotic (63) gibt es mal wieder schlechte Neuigkeiten: Der Realitystar, bekannt aus der Netflix-Doku-Serie Tiger King, sitzt erneut in Einzelhaft. Wie TMZ berichtet, wurde der 62-Jährige in der Special Housing Unit seines Bundesgefängnisses in Texas untergebracht – und zwar bereits seit der vergangenen Woche. Der Grund dafür sind Beiträge in sozialen Medien, die in seinem Namen im Internet veröffentlicht wurden. Ob ein bestimmter Post den Ausschlag gab oder ob es sich um eine Reihe von Beiträgen handelte, ist bisher unklar.

Joes Anwalt Peter Ticktin bestätigte TMZ gegenüber die Verlegung in die Isolationseinheit und fasste die Reaktion der Gefängnisleitung kurz zusammen: "Das Gefängnis hat beschlossen, seine Posts nicht zu mögen." Seitdem die Verlegung vollzogen wurde, hatte Ticktin nach eigenen Angaben keinen Kontakt mehr zu seinem Mandanten. Das Rechtsteam hofft, dass Joe innerhalb von 15 Tagen wieder aus der Einzelhaft entlassen wird – eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht. Ticktin betonte außerdem, dass die Verurteilung seines Mandanten auf Lügen basiere und der Kronzeuge Allen Glover einen Meineid geleistet habe.

Ungeachtet der aktuellen Situation hält Ticktin an der Hoffnung auf eine Begnadigung durch US-Präsident Donald Trump fest. Alle notwendigen Unterlagen seien bereits eingereicht worden, nun heiße es warten, so der Anwalt. Joe verbüßt derzeit eine 21-jährige Haftstrafe wegen eines angeblichen Mordkomplotts gegen seine Rivalin Carole Baskin (64). Bereits in der Vergangenheit hatte er öffentlich eine Begnadigung gefordert und betont, einfach nur nach Hause zu wollen.

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Imago Szene aus "Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness" mit Joe Exotic, Januar 2020

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Getty Images Carole Baskin, Juni 2021

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Instagram / joe_exotic Joe Exotic, Netflix-Star