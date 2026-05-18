"Saufprobe" statt Weinprobe? Geiss-Töchter ernten Kritik

Eine Weinprobe sollte eigentlich kein Besäufnis sein – bei Davina (22) und Shania Geiss (21) lief es aber anders. Ein Ausschnitt ihrer Doku Die Geissens zeigt die ganze Familie bei einer entspannten Weinprobe, die der Ausklang eines Abends sein soll. Während Mutter Carmen (61) sich aufgrund einer Detox-Phase zurückhält, bechern die beiden Mädels aber umso mehr. Sie trinken den eleganten Wein auf Ex und kommentieren das mit Trinksprüchen. "Guck mal, die zwei hier. Die Schluckspechte", kommentiert Papa Robert (62) belustigt. Carmen weist ihre Töchter zurecht: "Das ist eine Weinprobe, keine Saufprobe." Shania schiebt das Trinkgelage auf ihre Schwester: "Ganz ehrlich, ich wollte die zwei auch genießen, aber ich habe Davina als Schwester."

Auch wenn die Familie die Trinkfreude der Mädchen mit Humor zu nehmen scheint, finden die Follower das gar nicht lustig. "Man trinkt Wein nicht wie Wasser, das sollte man wissen", kommentiert ein User den Ausschnitt bei Instagram. Ein anderer schimpft: "Das ist nicht mehr lustig, Alkohol so zu verherrlichen!" Manch einer wird noch heftiger: "Unmöglich! Die haben ja keine Vorbilder! Verkaufen schon das wenige Hirn in jungen Jahren." Viele Nutzer feiern Shania und Davina aber auch. Sie setzen zahlreiche Lachsmileys in die Kommentarspalte. "Die zwei! So ein Leben bitte im nächsten Leben", meint ein User lachend und ein anderer schreibt: "Lasst es euch schmecken. Das Leben ist zu kurz für Verzicht."

Davina und Shania stehen immer mal wieder für ihr Auftreten in der Kritik. Auch wenn die beiden genau wie ihre Eltern dank der Doku-Soap eine treue Fangemeinde haben, wird ihnen immer wieder fehlende Bodenhaftung vorgeworfen. Carmen und Robert ließen hier und da ebenfalls durchblicken, dass sie sich manchmal eine andere Arbeitsmoral von ihren Töchtern wünschen würden. In einer Episode "Die Geissens" erklärte Davina: "Wenn es nach mir gehen würde, hätten wir sechs Tage frei und nur einen Arbeitstag." Eine Einstellung, die ihre Mutter sprachlos macht, denn immerhin haben sie und Robert sich ihr Vermögen hart erarbeitet: "Wenn ich so was höre, kriege ich die Krise! Wir mussten uns unser Vermögen hart erarbeiten. Meine Kinder denken, wir haben einen Goldesel auf dem Balkon!"

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AEDT Davina und Shania Geiss beim Lascana Summer Club 2025

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Instagram / davinageiss Davina und Shania Geiss in Kitzbühel

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023