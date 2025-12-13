Brittany Mahomes entzückt in Minikleid bei Chiefs-Party

Brittany Mahomes (30) läutet die Weihnachtszeit ein und hat dafür die Spielerfrauen und -freundinnen der Kansas City Chiefs zusammengebracht. Die Gastgeberin teilte ein fröhliches Update: "Habe heute Abend die Chiefs-Mädels-Weihnachtsparty ausgerichtet!", schrieb sie auf Instagram. Dazu zeigte sie Fotos aus ihrem Zuhause, unter anderem aus ihrem riesigen Ankleidezimmer, und gewährte einen Blick hinter die Kulissen der Feier. Die Unternehmerin und Influencerin präsentierte sich dabei in festlicher Stimmung und setzte auf einen Look, der ganz auf Holiday-Glam setzt – nur eben nicht im typischen Chiefs-Rot. Wer am Ende alles auf der Gästeliste stand, verriet sie nicht, doch das Motto war klar: Mädelsabend im Zeichen von Glitzer, Schleifen und Weihnachtsvibes.

Modefans dürften an dem Outfit ihre Freude haben: Brittany trug ein weißes, gerafftes Minikleid mit übergroßer Schleife auf der Brust – ein zweiteiliges Ensemble des Labels Shushu/Tong. Der Look bestand aus einem rückenfreien, weißen Tankdress und einer capeartigen Lage darüber, vorn mit einer schwarzen Satinschleife akzentuiert. Dazu kombinierte sie schwarze, transparente Strumpfhosen, schwarze Pumps mit Schleifendetail, eine mit Perlen besetzte Mini-Bag und funkelnde Diamant-Ohrhänger. Ihr langes blondes Haar war mit einem schmalen schwarzen Haarreif straff zurückgenommen. In ihren Stories zeigte Brittany außerdem die Goodie-Bags für die Anwesenden. Sie markierte und bedankte sich bei den beteiligten Marken, wie Whoop, Hydrojug, Dolce Glow, Amazon und Abercrombie, die die Geschenke für das Event bereitgestellt hatten. Bislang ist sie die Einzige, die Bilder von der Party teilte. Ob Taylor Swift (36), die Verlobte von Chiefs-Star Travis Kelce (36) dabei war, ist nicht bekannt.

Brittany hat sich in den letzten Jahren zur absoluten Weihnachts-Expertin entwickelt. Bereits in der Vergangenheit zeigte sie sich als echte Festtags-Enthusiastin – ob mit passenden Weihnachtsmützen in Chiefs-Farben oder beim gemeinsamen Schlittschuhlaufen mit der Familie, wie People berichtet. Im Chiefs-Kosmos ist sie längst eine feste Größe und begleitet Ehemann Patrick Mahomes (30) regelmäßig zu den Spielen. In der VIP-Loge ist sie häufig Seite an Seite mit den Partnerinnen der Teamkollegen zu sehen. Mit Taylor Swift zeigte sich die Gastgeberin in der Saison bereits mehrfach, beide trugen bei Stadionauftritten gelegentlich sogar abgestimmte Looks. Auf Instagram dokumentiert Brittany ihren Alltag zwischen Familie, Football-Terminen und Modevorlieben – oft mit einem Faible für Teamfarben, manchmal aber auch mit klaren Trend-Statements wie Schleifen, Perlen und Winterweiß. So entsteht rund um die Spieltage ein eigener Social-Media-Moment, in dem Outfits, Freundschaften und Fanrituale gleichermaßen eine Rolle spielen.

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes zeigt ihr Outfit für die Chiefs-Weihnachtsfeier der Freundinnen und Frauen

Getty Images Brittany Mahomes und Patrick Mahomes bei der Time100 Gala 2024 im Jazz at Lincoln Center in New York

Getty Images Taylor Swift und Brittany Mahomes feiern zusammen einen Sieg der Kansas City Chiefs