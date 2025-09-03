Brittany Mahomes feiert 30. Geburtstag mit Taylor Swift

Brittany Mahomes (30) genoss ihren 30. Geburtstag in Nashville mit einer spektakulären Feier. Das Ganze fand am vergangenen Wochenende statt und stand ganz im Zeichen eines Country-Themas, wie Fotos auf Instagram zeigen. Die Ehefrau von Patrick Mahomes (29) zeigte sich in silbernen Cowgirl-Stiefeln und feierte mit Freunden und Familie, inklusive ihrer drei Kinder. Neben Country-Musik und Tanz sorgten insbesondere die Gäste für Furore: Superstar Taylor Swift (35) posierte auf einem Schnappschuss glücklich lächelnd mit dem Geburtstagskind.

Das Wochenende war vollgepackt mit aufregenden Aktivitäten und glamourösen Momenten. Brittany und ihre Gäste genossen Brunch, luxuriöse Spa-Behandlungen und personalisierte Cowboyhüte. Einer der Höhepunkte des Festes war ein Turm aus Espresso-Martinis, der die Feierlichkeiten auf eine neue Ebene hob. Los ging es bereits am Freitag, als die Influencerin ihre Anreise nach Nashville an Bord eines Privatjets begann, begleitet von engen Freunden wie Lyndsay Bell und Cass Greinert.

Brittany und Taylor verbindet schon seit dem Beginn der Beziehung der "Shake It Off"-Interpretin mit Travis Kelce (35) eine enge Freundschaft. Als die Mahomes' im Januar ihre Tochter Golden auf der Welt begrüßten, machte ihnen die Sängerin ein besonderes Geschenk. Einer Quelle von Page Six zufolge strickte sie dem Baby eine kleine Kuscheldecke. "Es ist etwas, das man nicht kaufen kann. Es kommt von Herzen", beteuerte der Insider.

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Taylor Swift und Brittany Mahomes

Anzeige Anzeige

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes mit Freundinnen, Sommer 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Travis Kelce, Patrick und Brittany Mahomes bei den US Open im September 2024