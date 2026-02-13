Karina Wagner vermutet: Kommt ihr Baby etwa an diesem Tag?

Karina Wagner (29) und Steffen Vogeno erwarten derzeit den ersten Nachwuchs. Die Realitystars sind schon ganz gespannt, wann ihr Sprössling endlich kommen wird, und begutachten daher Karinas Kugel in einem Clip auf TikTok ganz genau. Beide finden, der Bauch sitze schon recht tief und deute damit auf eine nahende Geburt hin – trotzdem gelangen sie zu unterschiedlichen Einschätzungen. "Mein Tipp: An meinem Geburtstag wird er kommen", vermutet Karina und tippt damit auf den 2. März. Steffen sieht das ganz anders und widerspricht: "Nächste Woche geht es los."

Beide nehmen die wilde Raterei mit Humor. "Er ist absolut ready. Er hat mit mir gesprochen, er hat zu mir gesagt: 'Steffen, wenn du das Kommando gibst...'", scherzt Steffen. Karina kontert daraufhin: "Er nennt dich Steffen?" Der Are You The One – Reality Stars in Love-Star bejaht dies lachend und meint, es sei eine Frage des Respekts. Karina hingegen ist sich sicher, dass ihr Baby vom Sternzeichen Fische sein wird, also zwischen dem 20. Februar und dem 20. März auf die Welt kommt. Davon hält Steffen wenig – er meint, ein so wichtiges Ereignis wie die Geburt seines ersten Nachwuchses könne man ja nicht von den Sternen abhängig machen.

So oder so – die Entbindung rückt immer näher. Im Endspurt der Schwangerschaft muss Karina nun das Bett hüten und auf Aktivitäten wie Gassigehen mit ihrem Hund oder auch Intimität verzichten. Auch mental bereitet sich die ehemalige Bachelor-Kandidatin vor: Aus Sorge vor dem einschneidenden Erlebnis Geburt wird nun positive Anspannung. "Am Anfang der Schwangerschaft hatte ich Angst davor und wollte mich mit dem Gedanken nicht so ganz auseinandersetzen. Mittlerweile ist es aber keine Angst mehr, sondern Vorfreude", verriet sie kürzlich in einem Q&A auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar