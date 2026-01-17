Endspurt: Schwangere Karina Wagner muss jetzt das Bett hüten

Karina Wagner (29) und ihr Mann Steffen Vogeno haben kurz vor dem Entbindungstermin ein ehrliches Schwangerschafts-Update auf TikTok geteilt. In dem Clip berichten die Realitystars, dass sich ihr kleiner Sohn bereits "auf den Weg nach unten" gemacht hat – mit einer klaren Konsequenz für die werdende Mama. "Das heißt für mich ab jetzt: Bettruhe", erklärt Karina. Steffen ergänzt, warum das nötig ist: "Damit er nicht früher kommt."

Medizinische Details verraten die beiden nicht, doch die Regeln sind deutlich: Karina soll sich schonen, Sex ist tabu, und selbst beim Aufbau der Babymöbel heißt es für sie Hände weg. Auch alltägliche Aufgaben wie das Gassigehen mit dem gemeinsamen Hund übernimmt nun vor allem Steffen. Trotz der Einschränkungen überwiegt bei der Influencerin die Erleichterung. "Er ist ein kräftiger, strammer Kerl. So groß ist er nicht, aber er wiegt gut. Das machen wir schon mal richtig", freut sich Karina.

Erst vor wenigen Tagen verriet die werdende Mama, wie sie sich auf die bevorstehende Geburt vorbereitet. Auf Geburtsvorbereitungskurse oder spezielle Atemtechniken verzichtete die Influencerin bewusst. "Ich glaube, mein Körper wird schon wissen, was er tun muss", schrieb Karina damals auf Instagram. Statt auf Kursstress setzte die Reality-TV-Bekanntheit auf eine durchdachte Organisation zu Hause. Die Kliniktasche war gepackt, das Zuhause aufgeräumt und vorbereitet. "Ich bereite mich eher so vor, dass ich hier alles schon soweit fertig mache und fürs Krankenhaus schon alles packe, damit es dann etwas 'entspannter' ist, wenn es soweit ist", erklärte sie offen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar

Instagram / valentinakarina Karina Wagner erwartet ihr erstes Baby, August 2025