Will Smith und Jada feiern Film-Comeback trotz der Skandale

Will Smith (56) und Jada Pinkett-Smith (53) haben sich nach ihrer Trennung überraschend wieder vereint und wagen gemeinsam einen Neuanfang in der Filmbranche. Nach einer schwierigen Phase für den "I Am Legend"-Star, die ihren Höhepunkt mit der viel diskutierten Ohrfeige für Chris Rock (60) bei den Oscars erreichte, steht das Paar nun wieder im Rampenlicht Hollywoods. Ihr gemeinsames Unternehmen Westbrook hat einen vielversprechenden Vertrag mit Paramount geschlossen, der ihnen den Weg für neue, spannende Filmprojekte ebnen soll.

Paramount gab bekannt, dass Westbrook sich auf international ausgerichtete Kinofilme konzentrieren wird, die das Potenzial zur Franchise-Entwicklung besitzen. Bereits zwei Filme, "Sugar Bandits" und "Rabbit Hole", stehen in den Startlöchern und sollen im Rahmen dieser neuen Zusammenarbeit realisiert werden. Während Will für einige dieser Projekte vor der Kamera stehen wird, übernimmt Jada verstärkt die Rolle der Produzentin. Die Westbrook Company bleibt weiterhin auf dem Paramount-Gelände ansässig, was die Zusammenarbeit weiter erleichtern soll.

Wills Comeback in Hollywood folgt auf seine musikalische Rückkehr im April. Damals brachte der Schauspieler überraschend sein erstes Album seit 20 Jahren heraus. In "Based on a True Story" verarbeitete Will nicht nur die berüchtigte Oscar-Ohrfeige und die schwierigen Zeiten mit Jada, sondern zeigte sich auch so ehrlich wie nie zuvor. Gleich im ersten Song rappte er: "Will Smith ist gecancelt". In einem weiteren Track, "You Lookin’ for Me?", erklärte er offen: "Es hat viel gekostet, ich bin wieder oben. Ihr müsst euch daran gewöhnen. Ich bin immer noch heiß, auch wenn ich nicht nominiert werde".

Getty Images Will Smith und Jada Pinkett-Smith im März 2022

IMAGO / Zoonar II Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2024

IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019