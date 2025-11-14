Lily Allen legt Wow-Auftritt bei "Hunger Games"-Premiere hin

Lily Allen (40) zog bei der Premiere des Theaterstücks "Hunger Games: On Stage" in London alle Blicke auf sich. Die Sängerin erschien am Mittwochabend im eleganten Troubadour Theatre in Canary Wharf, um Regisseur Matthew Dunster zu unterstützen, und beeindruckte in einem transparenten schwarzen Kleid mit passenden Louboutin-Heels. Ihr Besuch fiel mit der Veröffentlichung ihres neuen Albums "West End Girl" zusammen, das letzten Monat erschien und ihre turbulente Trennung von Schauspieler David Harbour (50) in den Mittelpunkt rückt. Dabei thematisiert sie in ihren Songs unter anderem seine angeblichen Affären und den Wunsch nach einer offenen Ehe.

Im Album berichtet Lily, wie sich Davids Verhalten veränderte, als sie 2021 die Hauptrolle in dem Theaterstück "2:22 - A Ghost Story" übernahm – eine Leistung, die ihr sogar eine Nominierung für den Laurence Olivier Award einbrachte. In einem Track beschreibt sie einen Telefonanruf mit David, in dem er den Vorschlag für eine offene Beziehung gemacht haben soll. Im Gespräch mit Dailymail erzählt sie: "Einige Dinge, die in meinem echten Leben passiert sind, spiegeln sich definitiv auf dieser Platte wider." David selbst bleibt zu diesen Vorwürfen zurückhaltend und ließ via Sprecher verlauten, die Darstellung in Lilys Album stimme nicht mit seinen Erlebnissen überein. Unterdessen feierte das Stück "Hunger Games: On Stage" trotz Verzögerungen bei ersten Voraufführungen sein offizielles Debüt mit prominenten Gästen, darunter Mia Carragher, die als Katniss glänzte.

Privat und beruflich hat Lily eine bewegte Vergangenheit. Die zweifache Mutter, die nach ihrer Trennung von David kürzlich Schlagzeilen machte, ist bekannt für ihre offene Art und zieht sowohl mit ihrer Musik als auch mit ihren Auftritten stets Aufmerksamkeit auf sich. Die Zusammenarbeit mit Matthew Dunster scheint für sie auch emotional wichtig zu sein, da die Theaterwelt ihr in einer schwierigen Zeit Halt gab. Während David zuletzt strahlend bei einem Stranger Things-Premierentermin in Los Angeles posierte, ist für Lily jetzt ohnehin die Bühne im Fokus: Sie feiert ihren Release, plant eine Tour – und gönnte sich mit dem Hunger-Games-Abend eine Rückkehr zu ihren West-End-Wurzeln.

Getty Images Lily Allen bei der Premiere von "The Hunger Games: On Stage" im Troubadour Canary Wharf Theatre in London

Getty Images Lily Allen, November 2025

Getty Images Lily Allen und David Harbour, Juni 2021