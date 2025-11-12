Lily Allen bei romantischem Date mit Unbekanntem erwischt

Lily Allen (40) wurde bei einem romantischen Dinner-Date mit einem attraktiven unbekannten Mann im Sterne-Restaurant Dorian in Notting Hill gesichtet – das zeigen Fotos, die Daily Mail vorliegen. Die Sängerin genoss die intime Atmosphäre des Lokals und verbrachte dort über zwei Stunden mit ihrem Begleiter. Beim Verlassen des Restaurants machten die beiden jedoch eine unauffällige Szene, indem sie das Lokal getrennt verließen. Gekleidet in einen schwarzen Mantel und einen Schal sorgte Lily für einen dezenten Auftritt und trug eine Takeaway-Tüte bei sich.

Das öffentliche Treffen markiert das erste Date, das Lily seit ihrer angeblichen Liaison mit Schauspieler James Norton (40) hatte, mit dem sie im Juni bei einem Konzert von Charli XCX (33) turtelnd gesehen wurde. Damals wurde berichtet, die beiden hätten sich über die Promi-Dating-App Raya kennengelernt. Aber auch in den letzten Wochen war sie nicht aus den Schlagzeilen: An Halloween sorgte sie für Aufsehen, als sie als die Figur "Madeline" verkleidet erschien – ein frecher Seitenhieb auf ihren Ex-Mann David Harbour (50) und dessen angebliche Untreue, die Lily auf ihrem aktuellen Album thematisiert.

Bereits vergangene Woche hatte Lily mit ihrem Auftritt bei den CFDA Awards für Staunen gesorgt: Die Sängerin wählte für den Abend ein auffälliges Outfit aus weißer Seide, bestehend aus Bralette und Maxi-Rock mit Spitzendetails, das ihre Figur gekonnt in Szene setzte. Das gewagte Ensemble war ein echtes Statement – erst recht nach der öffentlichen Trennung von David. Viele sahen darin eine klare Botschaft an ihren Ex-Mann. Wie schwer die vergangenen Monate für die Musikerin waren, zeigte Lily offen im Gespräch mit der britischen Vogue: "Das letzte Mal, als ich so etwas empfand, waren Drogen und Alkohol mein Ausweg, daher war es qualvoll, mit diesen Gefühlen zu leben und sie nicht zu benutzen."

Getty Images Lily Allen, Juni 2025

Getty Images James Norton, Oktober 2025

Getty Images Lily Allen, November 2025