Show-Aus: Stephen Colbert erhält Standing Ovations bei Emmys

Stephen Colbert (61) wurde bei den Emmy Awards gebührend gefeiert und sorgte für einen emotionalen Höhepunkt des Abends. Mit Standing Ovations und lauten Sprechchören rief die versammelte Prominenz seinen Vornamen, als der Moderator mit seinem Team für die "Late Show with Stephen Colbert" den Preis als "Outstanding Talk Series" entgegennahm. "Stellt irgendjemand neue Mitarbeiter ein?", witzelte Stephen, nachdem CBS zwei Monate zuvor bekannt gegeben hatte, seine Show im Mai 2026 einzustellen. Der Moderator ließ es sich nicht nehmen, auch bei diesem Anlass seinen kritischen Humor zu zeigen, der regelmäßig politische Themen, insbesondere die Trump-Administration, ins Visier nimmt.

Die Bedeutung des Abends wurde jedoch nicht nur durch diesen besonderen Moment unterstrichen. So holten sich Seth Rogen (43) für "The Studio" und Jean Smart (73) für "Hacks" die Preise für die besten Hauptrollen in Comedy-Serien, während die Emmy Awards selbst als das wichtigste Event für TV-Produktionen und Streaming-Formate weiterhin ihren Stellenwert behaupten. Die Einstellung von Stephens Show hatte zuvor für erhebliche Debatten gesorgt: CBS sprach offiziell von einem rein finanziellen Hintergrund, doch viele Beobachter vermuteten politische Motive. Kritiker werfen dem Sender vor, auf Druck der Trump-Administration gehandelt zu haben, da das Netzwerk auch mit dem früheren Präsidenten wegen einer Fusion im Clinch lag. Trump kommentierte die Absetzung hämisch, was den Moderator zu einer gewohnt schlagfertigen Replik motivierte.

Stephen, der 2015 die Nachfolge von David Letterman (78) antrat, entwickelte sich mit seiner "Late Show" schnell zu einer der prägendsten Persönlichkeiten des Late-Night-Fernsehens. Anders als viele seiner Kollegen machte er keinen Hehl daraus, Position zu politischen Themen zu beziehen, was sowohl Zustimmung als auch Kritik mit sich brachte. Auch privat ist der Moderator für seine Bodenständigkeit bekannt. Seit über 30 Jahren ist er mit seiner Ehefrau Evelyn verheiratet und teilt seine Erfolge stets mit Dank an ihre Unterstützung und die seiner Familie. Der Emmy-Gewinn ist ein weiteres Kapitel in einer beeindruckenden Karriere, die trotz des geplanten Endes seiner Show sicher noch nicht zu Ende geschrieben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert bei den Emmy Awards, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Stephen Colbert gewinnt für seine Late Night Show einen Emmy

Anzeige Anzeige

Getty Images David Letterman moderiert die "Late Show" 2015