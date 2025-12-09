Geheime Liebesgesten: So zeigen Kate und William Zuneigung

Beim Royal Variety Performance in London im vergangenen Monat sorgten Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) für einen besonders romantischen Moment. Beim Aussteigen aus ihrem Auto beugte sich William herunter und küsste zärtlich die Hand seiner Frau, bevor das Paar den roten Teppich betrat. Dieses kleine Zeichen der Zuneigung, beobachtet von den Kameras und vielen Fans, ist nur eine der seltenen Gelegenheiten, bei denen das royale Paar seine Gefühle öffentlich zeigt. Solche Augenblicke, die oft hinter den Kulissen oder abseits des Rampenlichts stattfinden, sind für die Royals keine Seltenheit.

Schon 2012 schrieb der Biograf Gyles Brandreth (77) in seiner Prinz-Philip-Biografie über die leisen Gesten zwischen den beiden, wie ein kurzes Berühren der Hände oder ein Lächeln, die von gegenseitiger Unterstützung zeugen. Ob sanftes Händchenhalten während Hochzeiten wie der von Prinzessin Eugenie (35) oder ein Tipp auf den Po bei den BAFTAs 2023 – die Zuwendungen mögen subtil sein, doch sie sprechen Bände über die Zuneigung der beiden. Besonders nach Kates Genesung von ihrer Krankheit wurde Williams Verhalten noch fürsorglicher. Ein beruhigender Griff auf ihren Rücken oder ein unterstützendes Lächeln während öffentlicher Auftritte sind Beispiele für die innige Beziehung des Paares.

Seit Beginn ihrer Beziehung begeistern William und Kate mit der Balance zwischen königlicher Zurückhaltung und den stillen Momenten voller Liebe und Ehrlichkeit in der Öffentlichkeit. Bereits seit ihrer ersten internationalen Tour nach der Hochzeit im Jahr 2011 fiel Beobachtern ihre "Chemie" auf. Ob beim Calgary Stampede Rodeo in Kanada oder während eines Besuchs im Kaziranga-Nationalpark in Indien – ihre Körpersprache zeigte stets ihre Verbundenheit. "Sie scheinen oft in einer eigenen Welt zu sein", erklärt ein Körperhaltungsexperte gegenüber Daily Mail und verweist dabei auf Momente, in denen sie ganz bei sich waren – ein Anblick, der Fans weltweit begeistert.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance 2025

Getty Images Besuch im Anna Freud Centre: Prinzessin Kate in London am 27. November 2025

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William im Juli 2025