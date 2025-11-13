Trotz Kontroversen: Tom Felton unterstützt J.K. Rowling

Tom Felton (38) hat am Dienstagabend emotional sein Debüt am Broadway gefeiert. Der Schauspieler, bekannt aus den Harry-Potter-Filmen, kehrte für das Stück "Harry Potter and the Cursed Child" in seine berühmte Rolle als Draco Malfoy zurück und trat im Lyric Theatre in New York City auf. Während der Vorführung war der Applaus des Publikums so laut, dass seine Dialoge teils kaum zu hören waren. Beim Schlussapplaus zeigte sich Tom sichtlich gerührt. Mit seiner Entscheidung, erneut in die Welt von Harry Potter einzutauchen, steht er weiter hinter der Autorin J.K. Rowling (60), auch wenn deren Aussagen in den letzten Jahren für Kontroversen gesorgt haben. "Ich bin unglaublich dankbar für die Welt, die sie geschaffen hat", erklärte der 38-Jährige zuletzt gegenüber der Daily Mail.

Im Gegensatz zu einigen seiner ehemaligen Kollegen hat sich der Schauspieler nicht von der umstrittenen Schriftstellerin distanziert. Er betont in Interviews immer wieder, dass er ihre Arbeit und die Freude, die sie Millionen Menschen gebracht hat, schätze. Neben Tom haben auch Stars wie Helena Bonham Carter (59) und Ralph Fiennes (62) J.K. verteidigt. Beide kritisierten die teilweise harsche Ablehnung ihr gegenüber. Jason Isaacs (62), der in den Filmen Lucius Malfoy spielte, würdigte zudem Rowlings wohltätige Arbeit und sprach sich für Dialog anstelle von voreiligen Urteilen aus. Auch der verstorbene Robbie Coltrane (†72), bekannt als Hagrid, stand bis zuletzt hinter der Autorin.

Eine andere Haltung nahmen hingegen die Hauptdarsteller der Harry-Potter-Filmreihe ein. Daniel Radcliffe (36), Emma Watson (35) und Rupert Grint (37), die als Trio weltberühmt wurden, distanzierten sich öffentlich von Rowlings Aussagen über Transpersonen. Besonders Emma unterstrich wiederholt ihre Unterstützung der Trans-Community und kritisierte die Standpunkte der Schriftstellerin. Trotz ihrer unterschiedlichen Ansichten zu sensiblen Themen wie Geschlechteridentität scheinen die Verbindungen unter einzelnen Cast-Mitgliedern weiterhin intakt zu sein. Tom betonte in der Vergangenheit, dass er es vorziehe, zwischenmenschliche Unterschiede zu feiern, statt zu verurteilen.

Tom Felton und J. K. Rowling

Tom Felton im März 2022 in London

Emma Watson und J.K. Rowling