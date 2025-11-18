Laura Maria Rypa gibt Einblick in ihr erstes Trapez-Training

Laura Maria Rypa (29), bekannt aus der Social-Media-Welt, wagt nach ihrer Trennung von Pietro Lombardi (33) einen mutigen Schritt: Sie wird am 14. Dezember in Düsseldorf im Zirkus Rondel eine Trapeznummer präsentieren. Nur einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag wird sie mit ihrem Auftritt Teil der Weihnachtsshow "Cirque de Noël" sein. Schon nach ihrer ersten Trainingsstunde zeigte sich die Influencerin begeistert: "Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das schon so gut mache. Ich freue mich." Auf ihrem Instagram-Account teilte sie zudem erste Einblicke von der Probe, bei der ein Artist sie regelrecht auf Händen trug, und erntete etliche positive Reaktionen ihrer Follower.

Die Probe war für Laura Maria eine besondere Erfahrung. "Heute durfte ich meine erste Trapez-Stunde erleben, intensiv, kraftvoll und unglaublich faszinierend", schrieb sie in dem Post. Obwohl sie zu Beginn unsicher war, fühlte sie sich schnell wohl und sprach von einem guten "Flow". Zeit zum Üben bleibt der zweifachen Mutter jedoch nur wenig. Neben ihren Söhnen Leano und Amelio managt sie den stressigen Alltag, um rechtzeitig für die Show vorbereitet zu sein. Der Auftritt verspricht laut Veranstaltern eine Mischung aus Eleganz und Magie, eingebettet in eine tierfreie Vorführung, die Laura Maria besonders am Herzen liegt.

Laura Maria ist vor allem durch ihre frühere Beziehung zu DSDS-Gewinner Pietro Lombardi bekannt geworden, mit dem sie zwei gemeinsame Kinder hat. Seit der endgültigen Trennung im August 2025 widmet sie sich verstärkt neuen Herausforderungen. Ihre Begeisterung für das Zirkusprojekt zeigt, dass sie offen dafür ist, neue Talente zu entdecken und an ihre Grenzen zu gehen. Abseits der Bühne teilt sie auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben und begeistert ihre Fans mit ihrer authentischen und positiven Art.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa beim Sport, 2024

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano