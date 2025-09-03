Erfolgsformat "Shopping Queen": So läuft der Quotenhit ab

Eine neue Woche Shopping Queen steht an und fünf begeisterte Modefans stellen sich der Herausforderung, das perfekte Outfit zu ergattern. Begleitet von Kameras und moderiert von Stardesigner Guido Maria Kretschmer (60), gilt es, ein Outfit passend zu einem geheim gehaltenen Motto zu finden. Jede Teilnehmerin hat vier Stunden Zeit, um Kleidung, Schmuck und Accessoires zu kaufen und ihren Look abzurunden. Diese werden von den Mitstreitern und Guido selbst bewertet. Die Kandidatin mit den meisten Punkten am Ende der Woche gewinnt 1.000 Euro Preisgeld.

"Shopping Queen" wird seit dem 30. Januar 2012 auf VOX ausgestrahlt und bietet den Zuschauern mittlerweile über 2.800 Folgen Fashion-Entertainment. Die Sendung stellt nicht nur hohe Anforderungen an das Stilempfinden und Zeitmanagement der Teilnehmerinnen, sondern auch an die Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten. Das Besondere: Die Teilnehmerinnen erfahren ihr Motto erst kurz vor dem Shopping-Trip, sodass Spontaneität gefragt ist. Doch nicht nur der Druck, das beste Outfit zu schaffen, macht die Show spannend. Moderator und Kommentator Thorsten Schorn (49) sowie Gastjuroren verleihen der Sendung zusätzlichen Unterhaltungswert.

Neben dem klassischen Format wurde im Mai 2025 das Spin-off "Shopping Queen – das Duell" eingeführt, in dem zwei Konkurrentinnen gegeneinander antreten. Auch wenn es keine Neuauflagen des beliebten Promi Shopping Queen gibt, bleibt die ursprüngliche Show ein fester Bestandteil des deutschen Fernsehens. Die charmante Art von Guido Maria Kretschmer und die humorvolle Begleitung durch Thorsten Schorn sorgen dabei stets für gute Stimmung und machen "Shopping Queen" zu einem Hit bei den Zuschauern.

RTL / Constantin Ent. Guido Maria Kretschmer, "Shopping Queen"-Legende

RTL / Constantin Ent. Die "Shopping Queen"-Autos

Thorsten Schorn und Guido Maria Kretschmer