Ungewohnt privat: Helene Fischer wollte nie berühmt werden

Helene Fischer (41) kehrt 2026 nach einer Pause wieder auf die Bühne zurück. Mit einer großen Stadiontour will die Sängerin ihren Fans neue und alte Hits präsentieren – nur wenige Monate nachdem sie verkündete, erneut Mutter geworden zu sein. Im Podcast "MayWay" gab sich Helene nun ungewohnt offen und sprach nicht nur über ihre Musik, sondern auch über persönliche Themen. Die Sängerin verriet, dass die große Bühne eigentlich nie ihr Ding war: "Ich war nie der Typ, der gesagt hat: Ich will berühmt sein. Ich wurde nicht getrieben von diesem Wunsch."

Helene erinnert sich: "Ich habe mich oft zurückgezogen, weil ich meine Ruhe brauchte, auch heute noch. Ich bin nicht superaktiv auf Social Media, obwohl ich es natürlich nutzen könnte." Die Schlager-Ikone habe gemerkt, dass sie den Rückzug braucht, um wirklich kreativ zu sein. Für ihre Fans lässt sie vor allem durch ihre Musik mehr Einblick zu. Laut Gala ist "Hand in Hand" von 2021 ihr wohl persönlichster Song. Bei "MayWay" erklärte sie: "Ich bin eigentlich dafür bekannt, mein Privatleben nicht zu öffnen. Aber mit diesem Song habe ich alle ganz tief blicken lassen." Ihr Antrieb damals: "In mir hat alles geschrien. Ich musste meine Gefühle und Gedanken aufschreiben. Ich hatte das dringende Bedürfnis, meine eigenen Geschichten zu erzählen."

Heute beschreibt sie ihren Zustand anders: "Ich bin gerade sehr ruhig und sehr bei mir", sagte sie bei "MayWay". Nach der Geburt ihres zweiten Kindes fand sie einen stilleren Rhythmus und nimmt sich mehr Zeit für die Familie mit Thomas Seitel. Die frühere Entscheidung, in "Hand in Hand" so viel von sich preiszugeben, war für sie ein Ausnahmezustand, den sie gerade nicht mehr sucht: "Ich bin sehr bewusst und lebe sehr zurückgezogen. Ganz in Ruhe. Und genieße diesen anderen Alltag. Nicht die große Helene, sondern die private", erklärte sie in dem Gespräch. Aus genau dieser Balance speist sich nun wohl ihre Vorfreude für ihre Tour im kommenden Jahr.

Getty Images Helene Fischer auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln im August 2023

Getty Images Helene Fischer in München 2022

Helene Fischer und Thomas Seitel bei einem Konzert 2017