Der Erste: Elon Musk knackt die 500-Milliarden-Dollar-Marke

Elon Musk (54) hat einen Meilenstein erreicht, der seinesgleichen sucht: Als erster Mensch hat er die magische Grenze von 500 Milliarden US-Dollar (428,5 Milliarden Euro) Vermögen überschritten. Dieses beeindruckende Vermögen setzt sich hauptsächlich aus seinen Beteiligungen am Elektroautoriesen Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX zusammen. Elon, seit Jahren bekannt für seinen Innovationsgeist, hat es geschafft, Investoren trotz herausfordernder Phasen, wie schwächelnden Tesla-Zahlen, von neuem Wachstum zu überzeugen. Zuletzt trieb ein Anstieg des Tesla-Aktienkurses sein Vermögen um 7,9 Milliarden Euro nach oben.

Sein Reichtum, der sich durch Anteile an Tesla, SpaceX und xAI zusammensetzt, ist beispiellos. Tesla allein steuert fast 164 Milliarden Euro bei, während SpaceX mit einem geschätzten Marktwert von 343 Milliarden Euro weitere 144 Milliarden Euro in Elons Vermögen bringt. Darüber hinaus besitzt Elon Anteile an seiner KI- und Social-Media-Firma xAI, welche auf 96,8 Milliarden Euro geschätzt wird. Durch verschiedene Aktienoptionen und neue Vorstandspläne bei Tesla könnte Elon bis zu einer weiteren Billion Dollar (857 Milliarden Euro) verdienen. Seit er 2021 erstmals offiziell reichster Mensch der Welt wurde, scheint Elon keinen Halt zu kennen. Experten spekulieren sogar, dass er bald der erste Billionär der Welt werden könnte.

Doch für Elon steht nach eigenen Aussagen nicht das Geld im Vordergrund, wie er mehrfach betonte. Es gehe ihm darum, die Kontrolle über Tesla sowie die Sicherheit künftiger Projekte zu gewährleisten, erklärte er gegenüber Forbes im Zusammenhang mit seiner Erfolgsstrategie. Tatsächlich sind Profit und Vision bei dem Unternehmer oft untrennbar verbunden. Während er immer neue Höhen erklimmt, zeigt sich Elon stets ambitioniert darin, die technologische Entwicklung voranzutreiben. Seine Projekte mögen oft von Mut und Wagnis geprägt sein, doch sie haben ihn zu dem gemacht, was er heute ist: ein Pionier, der sowohl die Sterne als auch die Börse neu definiert.

Getty Images Elon Musk, Tesla-Gründer

Getty Images Elon Musk im Januar 2025

Getty Images Elon Musk, Februar 2025