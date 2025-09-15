Elon Musks Tochter Vivian debütiert auf der NY Fashion Week

Vivian Jenna Wilson, die 21-jährige Tochter von Elon Musk (54) und Justine Musk (53), feierte kürzlich ihr Debüt bei der New York Fashion Week. In der "MISS USA 1991"-Kollektion der Designerin Alexis Bittar schritt sie in einem atemberaubenden, schimmernden roten Kleid über den Laufsteg. Mit einer Satin-Schärpe, die sie als "Miss South Carolina" auszeichnete, repräsentierte sie einen US-Bundesstaat, in dem die Rechte von Transpersonen derzeit stark unter Druck stehen. Vivian, die sich 2020 als trans outete, war sichtlich stolz auf ihre Premiere auf dieser großen Bühne. "Das ist mein erstes Mal hier, und ich war ein wenig nervös, aber gut vorbereitet", verriet sie gegenüber dem Magazin Nylon.

Die von Alexis Bittar präsentierte Schau hatte eine starke Botschaft. Die Designerin erklärte, dass jede Teilnehmerin bewusst gewählt wurde, um gegen die zunehmende Einschränkung der Rechte von Transpersonen in bestimmten Staaten Stellung zu beziehen. Der rote Teppich, auf dem Vivian stolz lief, stand dabei auch für das Zusammenspiel von Mode, Kunst und gesellschaftlichem Wandel. Bereits Anfang des Jahres hatte die junge Frau erste Modelerfahrungen gemacht und war bei einem Drag-Event aufgetreten, bei dem sie ebenfalls eine starke Botschaft für die LGBTQIA+-Community setzte. Zudem zeigte sie sich in sozialen Medien begeistert von ihrem jüngsten Erfolg und kommentierte eine Nahaufnahme mit: "One show down!"

Vivians Beziehung zu ihrem berühmten Vater ist seit Jahren angespannt, wie sie in Interviews mehrfach betonte. Trotz der familiären Herausforderungen konzentriert sich Vivian auf ihre Leidenschaften und plant nach eigener Aussage auch, ins College zurückzukehren, um ihre Studien in Fremdsprachen fortzusetzen. "Ich habe kein Erbe und College ist teuer", erklärte sie kürzlich, was darauf hinweist, dass sie ihren eigenen Weg finden und finanziell unabhängig bleiben möchte.

Instagram / vivllainous Vivian Jenna Wilson debütiert bei der New York Fashion Week, 2025

Getty Images Jasmine Kennedie and Vivian Jenna Wilson in New York, Mai 2025

Instagram / vivllainous Vivian Jenna Wilson, Tochter von Elon Musk

