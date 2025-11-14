Bald der erste Billionär: Billie Eilish attackiert Elon Musk

Billie Eilish (23) hat mit einer flammenden Kritik an Elon Musk (54) für Aufsehen gesorgt. In einer Reihe von Instagram-Storys griff die Sängerin den Tesla- und SpaceX-Chef scharf an und beschuldigte ihn, sein enormes Vermögen zu horten, statt es für globale Hilfsprojekte einzusetzen. Anlass der Kritik ist Musks jüngstes Tesla-Gehaltsprogramm, durch das er auf dem besten Wege ist, als erster Mensch Billionär zu werden. Zu den geteilten Vorschlägen gehörten Maßnahmen wie die Beendigung des weltweiten Hungers oder die Rettung gefährdeter Tierarten. Ihre Tirade gipfelte in einer drastischen Botschaft, in der Billie ihn als "erbärmlichen Feigling" bezeichnete.

Die Sängerin nutzte ihre Plattform mehrfach, um die Verteilung von Reichtum anzuprangern. Bereits vor wenigen Wochen appellierte sie während der Innovator Awards des Magazins Wall Street Journal direkt an einflussreiche Milliardäre wie Mark Zuckerberg (41) und George Lucas (81), ihr Geld für wohltätige Zwecke einzusetzen. Während ihrer Rede erklärte Billie: "Wenn Sie ein Milliardär sind, warum sind Sie ein Milliardär? Geben Sie Ihr Geld weg." Gleichzeitig zeigte sie selbst Engagement. Wie Stephen Colbert (61) bei der Veranstaltung verkündete, hat sie aus ihrer Hit Me Hard And Soft Tour über 11,5 Millionen Dollar (umgerechnet 9.935.205 Euro) gesammelt, um Organisationen im Kampf gegen den Klimawandel und für Nahrungssicherheit zu unterstützen.

Billie, die sich in der Vergangenheit nie gescheut hat, ihre Meinung zu sagen, wird von ihren Fans für ihre Offenheit gefeiert. Vielen ist Billie Eilish nicht nur als Musikerin bekannt, sondern auch als engagierte Aktivistin, die sich regelmäßig für soziale Gerechtigkeit, Umwelt- und Klimaschutz einsetzt. Im privaten Umfeld ist die Grammy-Gewinnerin dafür bekannt, sich eng mit Familie und Freundeskreis auszutauschen und Projekte mit Vertrauten zu entwickeln – eine Arbeitsweise, die sie in Interviews oft als Quelle ihrer Bodenhaftung beschreibt.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Billie Eilish und Elon Musk

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk im Oval Office im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Billie Eilish im März 2024