Elon Musks Vater Errol soll mehrere Kinder missbraucht haben

Errol Musk, der Vater des Tech-Milliardärs Elon Musk (54), sieht sich mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Der südafrikanische Ingenieur soll fünf seiner Kinder und Stiefkinder über einen Zeitraum von 30 Jahren sexuell missbraucht haben. Die früheste Anschuldigung stammt laut New York Times aus dem Jahr 1993, als seine damals vierjährige Stieftochter Jana Bezuidenhout berichtete, Errol habe sie unsittlich berührt. Zuletzt, im Jahr 2023, äußerte Errols damals fünfjähriger Sohn, dass sein Vater ihn am Gesäß befummelt hätte. Skurrilerweise stammt dieser Sohn aus der Beziehung des 79-Jährigen mit eben jener Jana, die einst selbst seine Stieftochter war, später aber mit ihm zwei Kinder zeugte. Errol hat alle Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und bezeichnet die Anschuldigungen als "extremen Unsinn".

Die Berichte basieren auf Polizei- und Gerichtsunterlagen, Familienkorrespondenzen sowie Aussagen von Sozialarbeitern und Angehörigen. Trotz der Schwere der Vorwürfe führten die bisherigen Ermittlungen zu keiner Verurteilung, da die Beweise als unzureichend angesehen wurden. Familienmitglieder haben sich Berichten zufolge bereits mehrfach an Milliardär Elon gewandt, um finanzielle und emotionale Unterstützung für die betroffenen Kinder zu erbitten. Elon, der inzwischen keinen Kontakt mehr zu seinem Vater hat, soll daraufhin einige seiner Angehörigen finanziell unterstützt haben, darunter auch seine ehemalige Stiefschwester Jana.

Das Verhältnis zwischen Errol und Elon war bereits vor den jüngsten Enthüllungen schwer belastet. Errol, der einst als Geschäftsmann und Kommunalpolitiker sein Geld verdiente, war insgesamt dreimal verheiratet und hat mindestens neun Kinder und Stiefkinder. Elon, der älteste Sohn Errols, hat sich in Interviews und öffentlichen Statements stets distanziert über das Verhältnis zu seinem Vater geäußert. "Mein Vater ist ein schwieriger Mann", sagte der Unternehmer einst knapp, während Musk-Biograf Walter Isaacson den heute 79-Jährigen als "boshaften und charismatischen Fantasten" beschrieb.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Elon Musk und Vater Errol Musk

Anzeige Anzeige

Getty Images Errol Musk, Vater von Elon Musk

Anzeige Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer