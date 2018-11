Aus den jungen Burschen sind mittlerweile gestandene Männer geworden! Die US-Boyband New Kids on the Block feierte mit Hits wie "You Got It", "Hangin' Tough" oder "Step by Step" Ende der 80er bis Mitte der 90er-Jahre große Erfolge. Vor zehn Jahren dann wagte NKOTB ein Comeback und bekam sogar einen Stern auf dem berühmt-berüchtigten Hollywood Walk of Fame. Nachdem nun weitere Jahre ins Land gestrichen sind, stellt sich die Frage: Wie sehen die Popstars heute aus?

Ja, viel Zeit ist vergangen, seit die fünf Milchbubis Donnie Wahlberg (49), Jordan Knight (48), Joey McIntyre (45), Jonathan Knight (49) und Danny Wood (49) 1990 im "Step by Step"-Video durch die Luft wirbelten und gekonnt die Hüften kreisen ließen. Äußerlich ist nicht mehr viel von den glattrasierten Jungs mit Föhnfrisur übrig geblieben. Und auch privat hat sich bei den ehemaligen Teenie-Idolen so einiges getan: Mittlerweile sind bis auf Jonathan alle Bandmitglieder brave Familienväter; in einer Ehe leben alle außer Danny.

Wer sich live von dem neuen Aussehen der Männer überzeugen möchte, hat im kommenden Jahr Gelegenheit dazu. In der US-Talkshow Today Show kündigte NKOTB kürzlich eine Tour durch Nordamerika an: Vom 2. Mai bis zum 14. Juli wird die Band Konzerte in insgesamt 53 Städten geben.

