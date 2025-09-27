Drei Kinder: Darum ist Reese Witherspoon so "ausgelaugt"

Reese Witherspoon (49), Mutter von zwei erwachsenen Kindern und einem Zwölfjährigen, fühlt sich mitunter erschöpft – und spricht darüber ganz offen. Seit mehr als 25 Jahren zieht sie ihre Kinder aus der Beziehung zu Ryan Phillippe (51) groß und gibt zu, zeitweise an ihre Grenzen zu stoßen. "Ich bin komplett ausgelaugt und müde", erklärte sie gegenüber Lulu Garcia-Navarro im Podcast "The Interview". Mit ihren beiden älteren Kindern Ava und Deacon, die mittlerweile erwachsen sind, ist die Schauspielerin eng verbunden und beschreibt sie heute als gute Freunde, die sie unterstützen. Doch bei ihrem jüngsten Sohn Tennessee, der aus der Ehe mit Jim Toth (55) stammt, hat sie ihre Herangehensweise an die Erziehung geändert und überlässt ihm oft Entscheidungen. "Manchmal sage ich: 'Iss den Keks. Geh spät ins Bett. Aber denk darüber nach, wie es dir danach geht.'"

Reese, die im Alter von nur 23 Jahren zum ersten Mal Mutter wurde, reflektierte auch über die frühen Jahre als junge Mutter in Hollywood. Damals sei ihr von Kollegen oft geraten worden, keine Mutterrollen zu spielen, da dies als unattraktiv galt. Dies sei für sie besonders absurd gewesen, da sie selbst Mutter war. In dieser Zeit hatte sie enge Unterstützung von Freunden wie Jennifer Aniston (56), die ihr halfen, private und berufliche Herausforderungen zu meistern. Gleichzeitig erinnert sich die "Legally Blonde"-Darstellerin, die zuweilen mit Panikzuständen zu kämpfen hatte, mit Mitgefühl an andere junge Mütter wie Britney Spears (43), die damals stark von den Medien unter Druck gesetzt wurden. "Ich habe unglaubliches Mitgefühl für alle, die in dieser Zeit so ungerecht dargestellt wurden", sagte sie.

Reese beschreibt heute die Beziehung zu Ava, ihrer ältesten Tochter, als etwas, das sie besonders stolz macht. Sie bewundere Ava dafür, dass sie "einfach sie selbst" ist und keinen Druck verspürt, in Reeses Fußstapfen zu treten. Gleichzeitig verarbeitet sie das Gefühl, dass ihre Kinder sie weniger brauchen, als Teil der Umstellung auf das Erwachsensein. Genau diese Herausforderungen und Veränderungen machen jedoch heute einen großen Teil ihrer persönlichen Reise aus – ebenso wie ihr neuer Partner Oliver Haarmann. Trotz der oft schwierigen Balance zwischen Familie und Karriere betonte die Oscar-Preisträgerin, dass ihre Kinder der Hauptgrund seien, weshalb sie jeden Morgen aufstehe. "Es gibt viele Kompromisse, aber meine Kinder sind das Beste in meinem Leben", schwärmte der "Solange du da bist"-Star.

Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025

Getty Images Ryan Phillippe und Reese Witherspoon im Oktober 2006

Getty Images Reese Witherspoon mit ihren Kindern Deacon und Ava und Jim Toth