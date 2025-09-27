So glücklich ist Reese Witherspoon mit ihrem Partner Oliver

Reese Witherspoon (49) schwebt auf Wolke sieben! Die Schauspielerin, bekannt aus Filmen wie "Natürlich blond", hat mit ihrem Partner Oliver Haarmann eine ganz besondere Verbindung aufgebaut. Erst kürzlich wurde das Paar auf einer Date-Night in London gesichtet, wo sie ihre Zeit zusammen offenbar sehr genossen haben. Eine Quelle berichtete gegenüber dem Magazin People, dass die Schauspielerin aktuell sehr glücklich sei. "Ihre Beziehung mit Oliver ist etwas ganz Besonderes für sie", so der Insider. Der Geschäftsmann halte sich bewusst aus dem Rampenlicht Hollywoods heraus und sei immer für Reese da.

Oliver unterstützt Reese nicht nur, sondern kommt auch bestens mit ihren drei Kindern aus. Die Schauspielerin hat aus ihren bisherigen Ehen Tochter Ava (26), Sohn Deacon (21) und ihren jüngeren Sohn Tennessee (13). Oliver, ein erfolgreicher Unternehmer und Mitbesitzer des NHL-Teams New York Islanders, hat selbst zwei Kinder aus einer früheren Ehe. Zu Beginn der Beziehung war Reese vorsichtig und nahm sich Zeit, die Dinge langsam anzugehen. Doch über die Monate entwickelte sich aus ihrer Freundschaft eine tiefere Verbindung. "Alles ist ausgeglichen, und das macht Reese unglaublich glücklich", verriet der Insider weiter.

Nach ihrer Scheidung von Jim Toth (55), die im August 2023 offiziell wurde, hat Reese offenbar neuen Lebensmut gefasst. In Interviews sprach die Hollywood-Darstellerin offen über die emotional herausfordernde Zeit nach der Trennung und wie sie sich auf die Kinder und ihre Arbeit konzentrierte. Nun gehe es ihr besser denn je, und sie blühe in ihrer neuen Beziehung regelrecht auf.

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und ihre Kinder, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon und Jim Toth im Februar 2017