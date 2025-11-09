Mit Sohn in Italien: Reese Witherspoons Geburtstagspläne

Reese Witherspoon (49) freut sich auf ein ganz besonderes Jubiläum. Die Schauspielerin wird nächstes Jahr 50 und plant, diesen Meilenstein auf eine sehr persönliche Weise zu feiern: mit ihrem Sohn Tennessee (13). "Es sind nur er und ich – ich freue mich darauf!", verriet Reese im Gespräch mit Harper’s Bazaar. Gemeinsam mit ihm möchte sie Freunde in Italien besuchen und durch Europa reisen. Dabei zeigte sie sich besonders entspannt, was das Älterwerden angeht. "Ich mag es, älter zu werden. Es ist großartig, weiser zu sein und seinen Platz im Leben und im Beruf zu verstehen", erklärte sie.

Tennessee ist Reeses jüngstes Kind und stammt aus ihrer Ehe mit ihrem Ex-Mann Jim Toth (55), mit dem sie zwölf Jahre verheiratet war. Die beiden hatten ihre Trennung im März 2023 bekanntgegeben und betont, dass sie weiterhin großen Wert auf Freundschaft und gegenseitige Unterstützung legen. In einem Beitrag auf Instagram zum 13. Geburtstag ihres Sohnes schrieb die stolze Mutter: "Wie ist es möglich, dass mein jüngster Junge schon 13 ist?! Ich liebe dich so sehr, Tenn." Neben Tennessee hat die Schauspielerin noch zwei ältere Kinder, Ava und Deacon, die aus ihrer ersten Ehe mit Ryan Phillippe (51) stammen.

Reese bekam ihre Tochter Ava mit nur 23 Jahren, eine Zeit, die sie als besonders herausfordernd beschreibt, da sie gleichzeitig ihre Schauspielkarriere aufbaute. In einem Podcast "The Interview" gab sie zu, dass viele sie damals gewarnt hätten, wie schwer es sein würde, Karriere und Familie zu vereinen. Doch das hielt sie nicht auf – spätestens seit ihrem Durchbruch mit "Natürlich blond" zählt sie zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen Hollywoods. Trotz des Trubels rund um ihren Beruf hat Reese stets ihre Rolle als Mutter betont und genießt nun umso mehr die seltenen Momente, die sie ihren Kindern exklusiv widmen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von „The Morning Show“ Staffel 4 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon und Sohn Tennessee

Anzeige Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Sohn Tennessee