Reese Witherspoon enthüllt ihren Karrierewunsch als Kind

Reese Witherspoon (49), bekannt aus Filmen wie "Natürlich blond" und Oscar-prämiert für "Walk the Line", sprach in der "Kelly Clarkson Show" über einen Kindheitstraum, den sie einst hegte: eine Karriere als Country-Sängerin. Schon früh bewunderte sie Legenden wie Dolly Parton (79) und Loretta Lynn (†90) – doch mit 13 Jahren wurde ihr musikalischer Ehrgeiz in einem Schauspielcamp sanft gebremst. "Man sagte mir, ich solle beim Singen lieber einen Gang zurückschalten", erinnerte sich Reese. Beim Tanzen wurde sie meist in die hinteren Reihen gestellt, doch ihr Schauspieltalent blieb nicht unentdeckt – und so empfahl man ihr, diesen Weg weiterzuverfolgen.

Im Film "Walk the Line" konnte Reese ihren Kindheitstraum zumindest ein Stück weit verwirklichen, als sie die Musikerin June Carter Cash verkörperte. Für ihre herausragende Leistung erhielt sie zwar einen Oscar – jedoch keinen Grammy, wie sie im Interview schmunzelnd bedauerte. Heute ist vor allem ihr jüngster Sohn Tennessee (13) ihr größter Fan, während ihre älteren Kinder, Ava (26) und Deacon (21), das Showgeschäft eher gelassen sehen. Tennessee hingegen feuert seine Mutter ehrgeizig an und fragt sie regelmäßig, wann sie endlich ihren EGOT-Status erreicht – die seltene Auszeichnung, bei der man Emmy, Grammy, Oscar und Tony gewinnt. "Er sagt: 'Mom, dann streng dich mal an!' Er will unbedingt, dass ich einen Tony bekomme", erzählte Reese lachend.

Nach ihrer Scheidung von Jim Toth (55) und dem Aufbau ihres erfolgreichen Produktionsunternehmens "Hello Sunshine" hat Reese Witherspoon auch privat neues Glück gefunden – an der Seite des Financiers Oliver Haarmann. Seit über 30 Jahren zählt sie zu den prägenden Gesichtern Hollywoods, doch ihr Traum, eines Tages den begehrten EGOT-Status zu erreichen, dürfte noch etwas Zeit brauchen. Ihr Sohn Tennessee erinnert sie jedoch regelmäßig daran und sorgt mit seinem Ehrgeiz immer wieder für amüsante Karrieregespräche im Hause Witherspoon.

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Morning Show" im September 2025

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit ihrem Sohn Tennessee

Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025