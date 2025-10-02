Gewusst? Das ist der echte Vorname von Reese Witherspoon

Reese Witherspoon (49) hat eine überraschende Enthüllung gemacht: Reese ist gar nicht ihr eigentlicher Vorname. In der aktuellen Folge des Podcasts "Table Manners" verriet die Schauspielerin, dass ihr vollständiger Name Laura Jean Reese lautet – benannt nach ihrer Großmutter. Diese sei früh verstorben, erklärte Reese, und ihre Mutter habe ihr zu Ehren den Namen gewählt. "Meine Mutter sagt immer, ich sei ihr sehr ähnlich", fügte sie hinzu. Außerdem sprach die Legally Blonde-Darstellerin über die Tradition doppelter Namen im Süden der USA, wo sie aufgewachsen ist.

Neben privaten Einblicken in ihre Kindheit teilte Reese kürzlich auch einen besonderen Moment aus ihrem Leben als Mutter: Auf Instagram gratulierte sie ihrem jüngsten Sohn Tennessee (13) zum 13. Geburtstag. "Wie ist es möglich, dass mein jüngster Sohn schon ein Teenager ist?", schrieb sie liebevoll in der Bildunterschrift. In dem Beitrag schwärmte sie von Tennessees Humor, Neugierde und Lebensfreude. Das Foto zeigt Mutter und Sohn vor einer malerischen Kulisse – ihre Ähnlichkeit ist unverkennbar. Tennessee stammt aus Reese' Ehe mit ihrem Ex-Mann Jim Toth (55), von dem sie sich 2023 nach zwölf gemeinsamen Jahren scheiden ließ.

Im Moment scheint Reese ihr Leben in vollen Zügen zu genießen. Vor Kurzem wurde sie bei einem Theaterbesuch in London mit ihrem neuen Freund, dem Finanzexperten Oliver Haarmann, gesichtet. Ein Insider verriet People Magazine, dass die Beziehung der beiden etwas ganz Besonderes sei: "Er unterstützt sie sehr und ist nicht an der Aufmerksamkeit aus Hollywood interessiert." Auch ihre drei Kinder sollen mit den Veränderungen in ihrem Leben gut zurechtkommen. Reese, die privat wie beruflich offenbar wieder auf einer Erfolgswelle schwimmt, befinde sich laut Quelle "in einer wirklich guten Phase ihres Lebens".

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon bei der Premiere von "The Morning Show" im September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Reese Witherspoon, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon mit Sohn Tennessee