Reese Witherspoon arbeitet mit Harlan Coben an Thriller-Buch

Reese Witherspoon (48) schlägt eine neue Karriere ein. Die Schauspielerin geht nun unter die Romanautoren! Wie sie ihren Fans auf Instagram verrät, arbeitet sie mit einem der erfolgreichsten Thriller-Schriftsteller der Welt zusammen. "Ich freue mich unglaublich, euch mitzuteilen, dass ich meinen allerersten Thriller gemeinsam mit dem Nummer-eins-Bestsellerautor Harlan Coben schreibe", gibt die Hollywood-Beauty überglücklich bekannt und teilt dazu ein Selfie mit ihrem Co-Autor. Das Buch, dessen Namen sie noch nicht verrät, soll im Herbst 2025 erscheinen und ist schon jetzt vorbestellbar.

Die 48-Jährige ist ein großer Fan von Harlan, wie sie in einem Statement gegenüber The Hollywood Reporter betont. Dass er ihre Thriller-Idee auch spannend fand, sei für sie wie ein absoluter Traum: "Ich kann es kaum erwarten, dass alle lesen, was wir uns ausgedacht haben." Auch der 62-Jährige scheint sehr begeistert zu sein. "Die Zusammenarbeit mit Reese war eine reine Freude und so kreativ lohnend. Ich könnte mich nicht mehr darauf freuen, diesen Roman in die Welt zu setzen", betont Harlan gegenüber dem Medium. Er hat bereits zahlreiche Erfolge mit Werken wie "In ewiger Schuld" oder "Nur zu deinem Schutz" feiern dürfen und wurde mit den drei wichtigsten Thriller-Preisen der USA ausgezeichnet: dem Edgar Allan Poe Award, dem Shamus Award sowie dem Anthony Award.

Reese ist nicht nur als Oscar-prämierte Schauspielerin – und nun Autorin – bekannt, sondern hat sich auch als Produzentin und Unternehmerin einen Namen gemacht. Mit ihrer Firma Hello Sunshine und dem Reese's Book Club setzt sie sich dafür ein, starke weibliche Stimmen in der Literatur und im Film zu fördern. Viele der von ihr ausgewählten Bücher wurden bereits erfolgreich verfilmt, darunter "Daisy Jones & The Six" und "Kleine Feuer überall". Privat ist Reese Mutter von drei Kindern und legt großen Wert auf die Balance zwischen Karriere und Familie. Die Zusammenarbeit mit Harlan Coben ist für sie ein weiterer Meilenstein, der ihre Leidenschaft für fesselnde Geschichten und Literatur unterstreicht.

Getty Images Reese Witherspoon im Februar 2024

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon (r) und ihre Kinder, 2024

