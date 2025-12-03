Angst um ihr Baby: Katharina Wagener musste ins Krankenhaus

Katharina Wagener (30) hat ihre Community mit einer besorgniserregenden Nachricht aufgeschreckt: Die Influencerin, die derzeit ihr drittes Kind erwartet, meldete sich aus dem Krankenhaus. In ihrer Instagram-Story schrieb sie: "Seit drei Tagen kann ich nichts mehr in mir behalten, daher sind wir ins Krankenhaus gefahren. Ich spüre Babyboy zwar, aber langsam habe ich echt Angst um ihn und vor allem keine Kraft mehr."

Katharina erklärte zudem: "Melde mich, sobald es mir wieder etwas besser geht!" Wo genau sie sich behandeln lässt, verriet sie nicht. Nach eigenen Angaben ist sie nicht allein unterwegs, konkrete Begleitung nannte sie aber nicht. Auf dem Foto, das sie teilte, ist neben ihrem Zugang im Arm auch ein kleines Kind zu erkennen – wahrscheinlich ihr Sohn. Hinter der jüngsten Sorge steht eine Zeit mit vielen Belastungen. Seit Beginn der Schwangerschaft macht Katharina viel durch, auch privat. Zuletzt hatte sie von anhaltenden Beschwerden gesprochen, nun veranlassten die Symptome den Schritt in die Klinik.

Die vergangenen Tage waren für die Influencerin besonders schwer. Noch vor wenigen Tagen hatte sie auf Social Media offen gemacht, wie sehr die Trennung von Kevin Yanik (27) sie belastet. "Hey ihr Lieben, ich habe mich ein paar Tage zurückgehalten. Mir geht es aktuell einfach nicht gut", schrieb Kathi in ihrer Story. Sie berichtete, dass sie immer wieder von Ängsten rund um die Geburt geplagt werde – unter anderem habe sie geträumt, das Baby im Auto zu bekommen und sorge sich, rechtzeitig in die Klinik zu kommen.

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener, September 2025

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener, Influencerin, im Oktober 2025 geteilt

