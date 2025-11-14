Katharina Wagener rechtfertigt Einnahme von Antidepressiva

Reality-TV-Star Katharina Wagener (30) ist schwanger – und sprach nun offen darüber, dass sie Antidepressiva nimmt. Auslöser war ein kritischer Kommentar eines Fans, der sich darüber wunderte, wie viele Schwangere zu solchen Medikamenten greifen. In ihrer Instagram-Story machte die Influencerin deutlich, dass psychische Erkrankungen und deren Behandlung kein Tabuthema sein sollten. "Ich stehe dazu, dass ich Antidepressiva nehme und schwanger bin", schrieb sie und betonte gleichzeitig, dass sie dennoch eine gute Mutter sein und Verantwortung übernehmen könne.

Katharina erklärte weiter, dass die Behandlung sowohl ihre Gesundheit als auch die ihres ungeborenen Kindes berücksichtige und daher medizinisch begleitet werde. Sie verwies darauf, dass Medikamente bei körperlichen Erkrankungen selbstverständlich seien und dieselbe Akzeptanz auch bei psychischen Gesundheitsfragen nötig sei. "Niemand sollte aufgrund einer Erkrankung in eine Schublade gesteckt werden", fügte sie hinzu. Die junge Mutter richtete sich energisch gegen die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten und erklärte, dass pauschale Urteile oder Aussagen niemandem helfen würden.

Bereits in der Vergangenheit sprach Katharina offen über Herausforderungen während ihrer dritten Schwangerschaft, die aufgrund der Medikation als Risikoschwangerschaft eingestuft wurde. Die Influencerin lebt getrennt vom Kindsvater Kevin Yanik (27) und organisiert ihren Alltag zwischen Arztterminen, Social Media und der Vorbereitung auf das Baby. Momente im Untersuchungszimmer verbringt sie immer wieder allein, was sie offen als ungewohnt beschrieb, zugleich aber als Teil ihrer aktuellen Lebensrealität akzeptiert hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Influencerin Katharina Wagener mit ihrem Sohn Leo

Anzeige Anzeige