Nach Sex: So denkt BiP-Bennett über Vickys Gewissensbisse

Zwischen Bennett Bacher und Viktoria Stryczek knisterte es im Bachelor in Paradise-Resort gewaltig – und in einer der jüngsten Folgen fiel schließlich auch die letzte Hemmung. In der Nacht wurden die beiden Realitystars intim und hatten Sex vor laufenden Kameras. Am Morgen danach kamen bei Viktoria jedoch Gewissensbisse auf, die die Stimmung merklich kippten. Nun schildert Bennett, wie es für ihn war, diese Momente beim Ausstrahlen der Folge noch einmal zu sehen. "Ich kann absolut nachvollziehen, dass Viktoria sich Gedanken gemacht hat, weil ihre Eltern das irgendwann sehen werden. Sie hat es mir vor Ort auch das ein oder andere Mal gesagt, weil ihr das echt wichtig war", erklärt er im Promiflash-Interview.

Gleichzeitig beschreibt Bennett gegenüber Promiflash, wie schwer es den beiden fiel, dem Moment zu widerstehen: "Es war für uns beide in dem Moment echt schwierig, einander zu widerstehen, weil wir uns einfach sehr nahe waren und die körperliche Anziehung sehr groß war." Am Ende sei es zum Sex gekommen, "weil es sich für uns beide in dem Moment richtig angefühlt hat". Beim erneuten Anschauen sei bei ihm vieles wieder aufgebrochen: "Die Folge zu schauen, holt schon ein paar Emotionen wieder hoch."

Doch nicht nur Viktoria hatte mit den Ereignissen zu kämpfen – vor allem Bennetts Verhalten nach der Nacht mit der Die Bachelors-Bekanntheit sorgte in den sozialen Medien für viel Kritik. Zahlreiche Zuschauer warfen dem Blondschopf vor, ein doppeltes Spiel zu spielen. Besonders Bennetts Einzelgespräch mit Larissa Schulte, das er anschließend vor Viktoria beschönigte, sorgte für Unmut. "Ich frage mich manchmal, ob denen nicht bewusst ist, dass alles gefilmt wird? Diese Lügerei fliegt sowieso irgendwann auf", schrieb ein Nutzer auf Instagram. Ein anderer wurde noch deutlicher: "Wie Bennett die Schuld auf Larissa schiebt: 'Sie hat mit ihren Reizen gespielt.' Ein erwachsener Mann, der anscheinend so wenig Disziplin und Selbstkontrolle hat? Peinlich."

RTL Bennett Bacher und Vicky Stryczek bei "Bachelor in Paradise" 2025

Instagram / bennettbacher Bennett Bacher, Realitystar

RTL Bennett Bacher und Vicky Stryczek bei "Bachelor in Paradise" 2025

