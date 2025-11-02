"Eine schrecklich nette Familie"-Cast plant Charity-Reunion

Der Cast der Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" steht kurz vor einem besonderen Wiedersehen: Am 28. Januar 2026 werden die Hauptdarsteller Ed O'Neill (79), Katey Sagal (71), Christina Applegate (53) und David Faustino auf der Bühne des Wiltern Theatre in Los Angeles zusammenkommen. Der Anlass ist ein Charity-Event zugunsten der Organisation Race to Erase MS, die sich der Erforschung und Behandlung von Multipler Sklerose widmet. Pro verkauftem Ticket fließen laut The Hollywood Reporter zwei Dollar in den wohltätigen Zweck. Besonders für Christina, die 2021 ihre MS-Diagnose erhielt und seitdem offen über ihr Leben mit der Krankheit spricht, hat der Abend eine tiefgehende Bedeutung.

Unter dem Titel "An Evening with The Bundys: The Married With Children Cast Reunion" dürfen die Besucher sich auf einen Abend voller Nostalgie und Lacher freuen. Die Stars der Serie werfen gemeinsam einen Blick zurück auf die legendären Serienjahre, die von 1987 bis 1997 Millionen Zuschauer begeisterten, und teilen exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Die Sitcom, die Al Bundys chaotischen Alltag in Chicago mit seiner Familie zeigte, schrieb TV-Geschichte und lief insgesamt über 259 Episoden. Für Christina, die sich seit ihrer Erkrankung weitgehend aus der Schauspielerei zurückgezogen hat, ist die Teilnahme an der Reunion ein kraftvolles Zeichen ihrer weiterhin engen Verbindung zum Cast und der Serie.

Christina hat in den letzten Jahren zunehmend mit den Herausforderungen ihrer Krankheit zu kämpfen. "Ich verlasse das Haus kaum", teilte sie kürzlich im Podcast "Conan O'Brien Needs A Friend" mit. Dennoch pflegt sie weiterhin enge Freundschaften, besonders zu ihren ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Katey, ihre TV-Mutter, und Ed, ihr TV-Vater, waren während und nach ihrer Zeit bei "Eine schrecklich nette Familie" wichtige Bezugspersonen, wie Christina betonte. Das Serienuniversum der Bundys sei für sie bis heute "ein sicherer Ort" und ein wichtiger Meilenstein in ihrem Leben, an den sie immer wieder gern zurückdenkt.

United Archives GmbH/ Action Press Christina Applegate, Katey Sagal, Ed O'Neill und David Faustino in "Eine schrecklich nette Familie"

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate im Januar 2020