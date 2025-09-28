Melissa Gilbert empört über Mobbing bei "Unsere kleine Farm"

Jason Bateman (56), der seine Karriere bei "Unsere kleine Farm" begann, hat in einem Interview in der Show "Hot Ones" über seine Erfahrungen am Set der beliebten Serie gesprochen – und dabei überraschende Details preisgegeben. Der Schauspieler, der zwischen 1980 und 1982 die Rolle des James Cooper Ingalls verkörperte, berichtete, dass er als Kind von älteren Darstellern am Set gehänselt wurde. "Sie haben mich auf den Boden gedrückt, mit ihren Knien meine Schultern fixiert und mir auf die Brust gehämmert, als wäre ich eine Tür", erinnerte er sich. Doch der junge Star nahm die Situation mit Humor und konterte mit einem cleveren Streich: Mithilfe des Make-up-Teams fälschte er einen blauen Fleck, den er den Eltern der anderen Kinder zeigte, um sie in Schwierigkeiten zu bringen.

Melissa Gilbert (61), die als junges Mädchen Laura Ingalls Wilder in der Serie spielte, zeigte sich entsetzt über Jasons Erlebnisse. Auf Instagram teilte sie einen Artikel von People zu den Schikanen und kommentierte: "Wer? Wer hat dir das angetan? Ich werde ihnen den Hintern versohlen... niemand legt sich mit meinem kleinen Bruder an!" Melissa gehörte von 1974 bis 1983 zur Stammbesetzung, während Jason als neuer Darsteller zur berühmten "Farm"-Familie dazustieß. Interessant ist, dass andere Kinderdarsteller der Serie, wie Alison Arngrim und Matthew Labyorteaux, die Arbeitsatmosphäre an dem Set meist als fürsorglich und sicher beschrieben haben – ein Gegensatz zu Jasons Schilderungen.

Trotz der fiesen Streiche schätzte Jason die Erfahrung am Set sehr, insbesondere die Zusammenarbeit mit Michael Landon (†54). Er war für Jason nicht nur ein Co-Star, sondern auch ein Vorbild. In einem Gespräch bei SiriusXM hob Jason vielfach hervor, wie beeindruckt er von Michaels lockerer, aber dennoch bestimmter Arbeitsweise war. "Es war, als würde man einem Zauberer bei der Arbeit zusehen", erzählte Jason. Vergleiche mit einem modernen Hollywood-Star wie George Clooney (64) zieht er gerne, um sein Charisma zu beschreiben. Er schilderte: "Frauen liebten ihn, Männer wollten mit ihm befreundet sein."

Getty Images Melissa Gilbert, Juni 2023

Getty Images Jason Bateman, September 2025

IMAGO / Everett Collection Jason Bateman, Michael Landon und Missy Francis am Set von "Unsere kleine Farm"