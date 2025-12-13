Glenn Close war "ahnungslos" beim Date mit Robert Redford

Glenn Close (78) hatte in ihrem Leben einige interessante Liebschaften. Die Avancen eines Hollywoodstars gingen jedoch an ihr vorbei. Zu Gast in Julia Louis-Dreyfus' (64) Podcast "Wiser Than Me" erzählte sie nun eine spannende Story aus ihrem Datingleben. "Nach den Dreharbeiten zu 'Der Unbeugsame' lud mich Robert Redford in ein sehr romantisches Restaurant zum Abendessen ein", plauderte sie aus, musste aber zugeben: "Ich war zu ahnungslos, unwissend und unsicher, um auch nur in Betracht zu ziehen, dass ich mit ihm hätte ausgehen können. Ich habe es einfach nicht kapiert."

Doch einen romantischen Moment teilten die beiden Schauspiellegenden trotzdem. In dem Baseball-Drama spielte Glenn Iris, die Jugendliebe der von Robert verkörperten Hauptfigur Roy Hobbs. Im Interview bei "Watch What Happens Live" verriet sie kürzlich, dass er der beste Filmkuss ihrer Karriere gewesen sei. Allerdings waren nicht viele Takes nötig, um die Szene einzufangen. "Ich habe ihn nur einmal geküsst", gab sie mit Bedauern zu verstehen.

Robert verstarb im September im Alter von 89 Jahren. Zu Glenn pflegte er über die Jahre eine enge Freundschaft. Nach seinem Tod war ganz Hollywood in tiefer Trauer, unter anderem auch Jane Fonda (87). "Er bedeutete mir viel und war in jeder Hinsicht ein wundervoller Mensch", offenbarte sie gegenüber People während einer Wohltätigkeitsveranstaltung im November. Die Oscargewinnerin trauerte außerdem 2025 um ihre Wegbegleiter Gene Hackman (†95) und Diane Keaton (†79): "Es war ein schweres Jahr."

Getty Images Glenn Close und Robert Redford, Schauspieler

Getty Images Glenn Close und Robert Redford, April 2004

Robert Redford und Jane Fonda in "Barfuß im Park", 1969