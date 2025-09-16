Hollywood-Ikone Robert Redford ist mit 89 Jahren verstorben

Die Filmwelt hat eine ihrer größten Ikonen verloren: Robert Redford (†89), gefeierter Schauspieler und Regisseur, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Sein Tod wurde von Cindi Berger, Geschäftsführerin der Werbeagentur Rogers & Cowan PMK, offiziell bestätigt. Laut ihrer Erklärung verstarb Robert friedlich im Schlaf in seinem Haus in Utah. Eine genaue Todesursache wurde bislang nicht bekannt gegeben. Robert, der als einer der einflussreichsten Schauspieler des 20. Jahrhunderts gilt, hinterlässt eine beeindruckende Karriere, die über Jahrzehnte hinweg Generationen von Kinogängern berührte.

Bekannt wurde Robert durch seine herausragenden Leistungen in Filmklassikern wie "Die Unbestechlichen", "Jenseits von Afrika" und "Der Pferdeflüsterer". Neben seiner Schauspielkunst brillierte er auch als Regisseur und gewann 1981 gleich für sein Regiedebüt "Eine ganz normale Familie" den Oscar. Einen Ehrenoscar für sein Lebenswerk nahm er im Jahr 2002 entgegen. Obwohl der Star 2019 eigentlich das Ende seiner Schauspielkarriere verkündet hatte, überraschte er vergangenen März mit einem gefeierten Mini-Comeback und zeigte, dass seine Leidenschaft für die Filmkunst nie verblasste.

Privat war der US-Amerikaner ein Familienmensch und seit 2009 mit der deutschen Malerin Sibylle Szaggars verheiratet, mit der er seit 1996 liiert war. Aus seiner ersten Ehe mit Lola van Wagenen hat der Hollywoodstar vier Kinder, von denen zwei noch leben. Seine Familie musste bereits früher tragische Verluste verkraften: Sein erster Sohn Scott verstarb im Jahr seiner Geburt, und 2020 verlor der Schauspieler seinen Sohn David an ein Krebsleiden. Trotz solcher Schicksalsschläge galt er als lebensbejahend. In Interviews betonte er oft, wie wichtig ihm seine Familie sei.

Robert Redford, Schauspieler

Robert Redford im Film "Der Pferdeflüsterer"

Robert Redford (Mitte) mit seinem Sohn James und seinem Enkel Dylan Redford

