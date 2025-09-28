Robert Redford (†) jobbte nebenbei als Abwasserbeauftragter

Hollywood-Legende Robert Redford (†89), bekannt durch seine Rollen in Klassikern wie "Zwei Banditen" und "Die Unbestechlichen", ist am 16. September im Alter von 89 Jahren verstorben. Als Schauspieler und Regisseur begeisterte er ganze Generationen von Filmfans und wird als Ikone der Branche in Erinnerung bleiben. Doch neben seiner Karriere in Hollywood hatte Robert noch eine weitere, eher überraschende Leidenschaft: Von seinem Wohnsitz im Provo Canyon aus war er jahrelang als Abwasserbeauftragter für Utah tätig. "Viele halten das für einen Scherz, aber ich nehme das ernst", erklärte Robert einst im Interview mit People.

In dieser Funktion verfolgte Robert vor allem sein Interesse am Umweltschutz und seine Leidenschaft für die Natur in der Region der Wasatchkette, einem Gebirgszug der Rocky Mountains. Er berichtete, dass einige den Job scherzend als "gebührende Ehre" bezeichnet hätten, doch für ihn war es ein wichtiger Beitrag zur Gemeinschaft. Trotz seines Hangs zum öffentlichen Dienst betonte Robert jedoch, keine politischen Ambitionen zu haben. "Letztes Jahr hieß es, ich werde Kongressabgeordneter, dieses Jahr höre ich Senator", lachte er damals über die Gerüchte.

Abseits von Hollywood und seinen Umweltprojekten war Roberts Persönlichkeit genauso facettenreich wie seine Karriere. Er sprach einst davon, wie schnell er sich langweilen könne und wie viel Freude ihm die Einfachheit des Lebens bereite: "Ich mag es, zu essen, und ich hasse es, mitten im Essen den Tisch zu verlassen." Sein Enthusiasmus für den Umweltschutz und die Kunst, gepaart mit seiner Bescheidenheit, machten ihn zu einem bemerkenswerten Mann. Neben seinen großen Werken als Schauspieler und Regisseur hinterlässt Robert auch das Sundance Film Festival, das heute als eines der renommiertesten Filmfestivals der Welt und maßgeblich für die Entwicklung des unabhängigen Films gilt.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Robert Redford bei der Premiere von "Our Souls At Night"

Getty Images / Nicholas Hunt Robert Redford beim Sundance Film Festival 2018

Getty Images / Vittorio Zunino Celotto Robert Redford beim Venice Film Festival 2017