Jason Statham und Guy Ritchie planen neuen Mega-Thriller

Jason Statham (58) und Guy Ritchie (57) arbeiten erneut zusammen und setzen damit ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Der Schauspieler und der Regisseur, die bereits fünf Filme gemeinsam produziert haben, planen somit aktuell ihr sechstes gemeinsames Projekt. Der neue Action-Thriller trägt den Titel "Viva La Madness" und basiert auf dem gleichnamigen Roman von J.J. Connolly aus dem Jahr 2011. Die Story dreht sich laut Moviepilot um den Drogendealer X, der nach einem turbulenten Job in der Karibik zur Ruhe kommen wollte, sich aber schon bald in London erneut in einem gefährlichen Strudel aus kriminellen Machenschaften wiederfindet. Die Produktion soll im Januar 2026 beginnen, mit einem Kinostart ist nicht vor Anfang 2027 zu rechnen.

Die Fans des erfolgreichen Duos dürfen sich auf gewohnt packende Action einstellen. Bereits in der Vergangenheit sorgten Werke wie "Cash Truck", "Snatch - Schweine und Diamanten" und "Operation Fortune" für Begeisterung. Bei "Viva La Madness" soll es sich allerdings um eine eigenständige Adaption handeln, die sich sowohl vom ursprünglichen Roman als auch vom Film "Layer Cake" von 2004 mit Daniel Craig (57) lösen wird. Ursprünglich war vor einigen Jahren eine Serienumsetzung des Stoffes geplant, die es jedoch nie zur Realisierung schaffte. Abgesehen von Jason, der die Hauptrolle übernimmt, wurden bisher keine weiteren Schauspieler angekündigt.

Jason und Guy verbindet eine jahrelange berufliche Partnerschaft, die bereits Ende der 1990er-Jahre mit dem Film "Bube Dame König GrAs" begann. Für Jason war dies einer der ersten Schritte in der Filmbranche, und die Zusammenarbeit mit Guy bildete eine wichtige Grundlage für seine Karriere als Action-Star. Guy, der für seinen einzigartigen Stil bekannt ist, und Jason, dessen physische Präsenz und Charme auf der Leinwand überzeugen, haben eine Chemie entwickelt, die Fans immer wieder begeistert. Privat ist Jason auch als ehemaliger Wettkampf-Sportler bekannt und lebt mit seiner Verlobten Rosie Huntington-Whiteley (38) zurückgezogen in London, während Guy sein Familienleben mit seinen fünf Kindern genießt.

Collage: Jason Statham und Guy Ritchie

Guy Ritchie im Dezember 2022

Rosie Huntington-Whiteley und Jason Statham, 2023

