Hotelrazzia nach Mord an Rob Reiner: Polizei sucht Tatwaffe

Die Tragödie um den gewaltsamen Tod des bekannten Regisseurs Rob Reiner (†78) und seiner Frau Michele Singer Reiner hat eine neue Wendung genommen. Wie TMZ berichtete, durchsuchte die Polizei von Los Angeles in den frühen Morgenstunden des 15. Dezembers das Hotelzimmer von Nick Reiner (32), dem Sohn des prominenten Paares, im The Pierside Santa Monica. Ermittler suchten nach einer möglichen Mordwaffe sowie weiteren Hinweisen wie Blutspuren. Nick, der sich nur wenige Stunden nach der Tat im Hotel eingecheckt haben soll, wurde am Abend des 14. Dezembers wegen zweifachen Mordes festgenommen.

Nach Angaben von TMZ vermuteten die Ermittler, Nick habe im Hotel "aufgeräumt" und Beweise entsorgt, nachdem er dort am frühen Sonntag um 4:15 Uhr eingecheckt haben soll. Am Dienstag trat Bezirksstaatsanwalt Nathan Hochman vor die Presse und verkündete, dass gegen Nick zwei Anklagepunkte wegen Mordes ersten Grades erhoben wurden. Ihm droht lebenslange Haft ohne Bewährung oder die Todesstrafe. Star-Anwalt Alan Jackson steht jetzt an Nicks Seite. Beim ersten Gerichtstermin am Mittwoch erfolgte noch kein Plädoyer. "Es ist zu früh", erklärte Jackson im Saal, die Anklageverlesung wurde auf den 7. Januar 2026 vertagt. Gegenüber Reportern sagte er: "Das ist eine verheerende Tragödie, die die Familie Reiner getroffen hat", zitierte ihn Us Weekly.

Während die Polizei weiter ermittelt, trauern Familie und Weggefährten um das Paar. Jake Reiner und Romy Reiner (27) meldeten sich am Mittwoch mit einem gemeinsamen Statement zu Wort: "Worte können nicht annähernd den unvorstellbaren Schmerz beschreiben, den wir jeden Moment des Tages erleben. Der schreckliche und verheerende Verlust unserer Eltern, Rob und Michele Reiner, ist etwas, das niemand erleben sollte. Sie waren nicht nur unsere Eltern; sie waren unsere besten Freunde." Die Kinder bedankten sich für die Anteilnahme aus allen Richtungen und baten um Rücksicht: "Wir bitten nun um Respekt und Privatsphäre, darum, Spekulationen mit Mitgefühl und Menschlichkeit zu begegnen und unsere Eltern für das unglaubliche Leben zu erinnern, das sie geführt haben, und die Liebe, die sie gaben."

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Getty Images Rob Reiner mit Michele Singer und Nick Reiner bei Teen Vogue’s Back-to-School Saturday in Los Angeles, August 2013

Imago Rob Reiner bei der Premiere von "The Wolf of Wall Street" in New York City, 17. Dezember 2013