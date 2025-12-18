"Werde verrückt": Rob Reiners Sohn Nick sprach Warnung aus

Hollywood trauert um Rob Reiner (†78) und seine Ehefrau Michele Singer Reiner, die am Sonntag in ihrem Haus in Brentwood tot aufgefunden wurden. Ihr Sohn Nick Reiner (32) wurde bereits wegen Mordverdachts festgenommen. Er war offenbar einen Abend zuvor mit seinen Eltern auf einer Party von Conan O'Brien (62) gewesen, wo er durch auffälliges Verhalten die Aufmerksamkeit auf sich zog. Medienberichten zufolge habe er Gäste gefragt, ob sie berühmt seien und sei nach einem Vorfall mit Bill Hader (47) aufgebracht davongestürmt. Rückblickend sind Aussagen, die Nick bereits 2016 in einem Interview mit Access Hollywood gemacht hatte, nun besonders erschreckend. Damals sagte er: "Ich werde verrückt. Man will mich nicht reizen."

Begleitet von einem Lachen seines Vaters fiel diese Bemerkung im Rahmen eines Gesprächs über den Film "Being Charlie", den Vater und Sohn gemeinsam erarbeitet hatten und der sich mit Suchtproblemen auseinandersetzt. Rob nannte Nick in dem Interview einen "feurigen" Menschen. Er erklärte aber auch, dass er nie Sorge gehabt habe, dass die Probleme seines Sohnes seinem eigenen Ruf schaden könnten. Stattdessen sprach der Regisseur darüber, dass tieferliegender Schmerz oft der Grund für Selbstmedikation sei und betonte, wie wichtig ihm seine Kinder sind.

Rob Reiner, bekannt für Filme wie "Harry und Sally", war nicht nur eine Hollywood-Legende, sondern auch ein engagierter Familienvater. Mit Michele war er fast 40 Jahre verheiratet. Neben Sohn Nick hinterlassen die beiden weitere Kinder, darunter Tochter Romy Reiner (27). Besonders tragisch: Die aufstrebende Schauspielerin war laut People diejenige, die ihren Vater leblos im Haus fand, bevor sie bemerkte, dass auch ihre Mutter tot war. Freunde und Weggefährten des Paares zeigen sich schockiert. Schauspieler Billy Crystal (77), ein enger Freund von Rob, erklärte in einer öffentlichen Mitteilung, dass sein Verlust eine "unbeschreibliche Lücke" hinterlasse.

Imago Rob Reiner und Nick Reiner beim Toronto International Film Festival 2015

Instagram / michelereiner Rob und Michele Reiner mit ihren Kindern Jake, Nick und Romy

