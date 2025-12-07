Marlisa Rudzio verrät: So krass wird "Reality Backpackers"

Marlisa Rudzio (36) bringt frischen Wind in die neue Staffel der beliebten Sendung Reality Backpackers. Im Interview mit Promiflash weckte die Social-Media-Influencerin große Erwartungen bei den Fans. Sie versprach eine Staffel voller Spannung und Gefühlen, wie sie die Zuschauer nicht oft erleben. "Die Zuschauer können sich auf jeden Fall auf sehr viel Drama freuen, auf sehr viele Emotionen, auch auf sehr viel Spaß. Und auf eine Marlisa, die sie so noch nicht gesehen haben", teasert der Online-Star an. Die neue Staffel verspricht also, kein gewöhnliches Abenteuer zu werden!

Die Mischung aus Dramatik, intensiven Gefühlen und heiteren Momenten soll das Erfolgsrezept der Show weiterführen. "Reality Backpackers" lebt vor allem vom Zusammenspiel der prominenten Teilnehmer, die in Zweierteams auf Reisen Herausforderungen meistern und mit unerwarteten Situationen konfrontiert werden. Laut Marlisa soll die neue Staffel jedoch besonders hervorstechen: Es bleibt spannend, wie viele Facetten die Kandidatin in dieser Show von sich zeigen wird. Mit ihrer Ankündigung lässt sie aber große Erwartungen aufkommen.

Neben Marlisa sorgen in der aktuellen Staffel auch bekannte Namen wie Kate Merlan (38) und Chris Töpperwien (51) für Aufregung. Der Reise-Reality-Wettbewerb, der auf Joyn ausgestrahlt wird, hat sich durch seine besondere Dynamik zwischen den Prominenten zu einem Publikumsliebling entwickelt. Marlisa und ihre Mitstreiter werden ab dem 16. Dezember zu sehen sein, wenn sie sich den Herausforderungen stellen. Für Fans ist klar: Mit diesem Cast und den Versprechungen wird es dieses Jahr wohl eine Staffel, die man nicht verpassen möchte!

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Joyn / Richard Hübner Die Kandidaten von "Reality Backpackers"