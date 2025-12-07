So verbringen Marlisa Rudzio und Freund William Weihnachten

Social-Media-Star Marlisa Rudzio (36) hat ihre Pläne für die kommenden Weihnachtsfeiertage enthüllt. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie Heiligabend mit ihrem Vater verbringen wird. Am ersten Weihnachtsfeiertag steht dann Zeit mit ihrem Freund William auf dem Plan. In einem Interview erklärte William: "Wir essen auf jeden Fall viel. Das lieben wir und ist auch ganz wichtig. Und wir versuchen, uns auf jeden Fall über die Feiertage zu sehen und einfach auch viel Zeit zu zweit zu verbringen." Eine Entscheidung darüber, wo genau sie die Tage verbringen werden, steht noch aus. Berlin und Bayern seien beide Optionen, wie Marlisa hinzufügte.

Während Marlisa den Weihnachtsabend traditionell mit ihrer Familie beginnt, liegt ihr und William ein bewusster Fokus auf gemeinsamen Momenten. Die beiden, die ihre Beziehung weitgehend privat halten, betonen jedoch gerne ihre Verbundenheit an solchen besonderen Anlässen. William ließ durchblicken, dass es ihm gerade in der besinnlichen Zeit wichtig sei, das Zusammensein voll auszukosten. "Ich glaube, das ist in solchen besinnlichen Tagen, so heißt es ja auch oft, einfach wichtig", erklärte er gegenüber Promiflash. Ob sie schließlich die Metropole Berlin oder die ländliche Ruhe Bayerns bevorzugen, lassen sie noch offen – Flexibilität scheint das Motto der beiden in diesem Jahr zu sein.

Marlisa, die vor allem durch ihre Social-Media-Präsenz unter dem Namen Mrs. Marlisa bekannt ist, gibt ihren Fans immer wieder Einblicke in ihr Leben, ohne dabei zu viel preiszugeben. Seit einiger Zeit teilt sie ihr Liebesglück mit William, und obwohl die beiden eine Fernbeziehung führen, scheint diese sehr harmonisch zu sein. Beide wirken auf den seltenen gemeinsamen Fotos, die Marlisa teilt, gelassen und glücklich. Die sonst so direkte Social-Media-Bekanntheit zeigt sich vor allem durch kleine Einblicke in ihren Alltag nahbar – ein Detail wie die ungeplante Wahl des Weihnachtsortes dürfte ihre Follower dabei kaum überraschen.

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen

Imago Marlisa Rudizo und ihr Freund William Raab, Oktober 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio mit ihrem Freund William, September 2025