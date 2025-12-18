Ellen DeGeneres und Portia begrüßen neues Familienmitglied

Ellen DeGeneres (67) und ihre Ehefrau Portia de Rossi (52) haben ihre Familie in den englischen Cotswolds um ein weiteres pelziges Mitglied erweitert! Die ehemalige Talkshow-Moderatorin und die Schauspielerin verbringen die Festtage in ihrem luxuriösen Anwesen mit einem brandneuen Welpen, der sich bereits bestens mit dem im Oktober adoptierten Hündchen Sport versteht. Portia teilte auf Instagram herzerwärmende Bilder der beiden Vierbeiner und kommentierte liebevoll: "Susi und Strolch." Die Aufnahmen zeigen die unzertrennlichen Fellfreunde beim gemeinsamen Spielen und Kuscheln, was bei den Fans für wahre Begeisterungsstürme sorgte. Zuvor waren Ellen und Portia laut der Daily Mail in der Region entspannt unterwegs, gesichtet unter anderem im Pub "Farmer’s Dog" in Burford sowie im "The Falkland Arms" in Great Tew – kleine Land-Adressen, die zeigen, wie sehr sie den Dorfcharme angenommen haben.

Das Leben in den Cotswolds begann für Ellen und Portia allerdings alles andere als märchenhaft. Nachdem sie 2023 aus Amerika geflohen waren, um den "Gefahren von Donald Trumps Amerika" zu entkommen, wie sie es einst beschrieben, erlebten sie einen wahren Schock. Ihr erstes 13-Millionen-Euro-Anwesen wurde kurz nach dem Einzug von Hochwasser umgeben, was sie dazu zwang, auf höher gelegenes Terrain auszuweichen. Ellen erklärte damals den Umzug mit den Worten: "Als wir beschlossen, hier dauerhaft zu leben, wussten wir, dass Portia nicht ohne ihre Pferde leben kann. Wir brauchten ein Zuhause mit Pferdeställen und Weiden für sie." Das neue 21-Millionen-Euro-Anwesen auf einem Hügel bietet nun genau das – weitläufige Ländereien für Portias geliebte Pferde und genügend Platz für ihre wachsende Hundefamilie. Trotz dieser luxuriösen Ausstattung scheint das englische Wetter dem Paar jedoch zunehmend zu schaffen zu machen, was bereits zu Spekulationen über eine mögliche Rückkehr nach Kalifornien geführt hat.

"Ellen hat Freunden privat erzählt, dass sie mehr Zeit in Amerika verbringen wollen, weil sie ihre Freunde vermissen und den Gedanken an einen weiteren britischen Winter fürchten", verriet ein Insider kürzlich laut der Daily Mail. Doch nun haben Ellen und Portia erst einmal Besuch in England empfangen. Portia teilte seltene Einblicke mit Bruder Michael, seiner Frau Casey und den Kindern – ein warmes Wiedersehen in ländlicher Kulisse. Zwischen den Geschwistern gilt der Draht als besonders innig, gestärkt durch frühere private Turbulenzen. Portias Ex-Mann, der Fotograf Mel Metcalfe, verließ sie für Michaels damalige Ehefrau Renee. "Als mein Mann mich verließ, zog mein Bruder zu mir. Mein Mann lief mit seiner Frau davon, also leisteten wir uns gegenseitig Gesellschaft und gingen gerne auf Margaritas und mexikanisches Essen, um uns zu trösten", schreibt die Schauspielerin in ihrer Autobiografie "Unbearable Lightness: A Story of Loss and Gain." Vier Jahre später, im Jahr 2004, begann sie ihre Beziehung mit Ellen, die sie 2000 kennengelernt hatte, und 2008 gaben sich die beiden in einer intimen Zeremonie in ihrem Beverly-Hills-Zuhause das Jawort. Seitdem ist ihre Familie stets größer geworden. Neben dem Welpen Sport und dem Neuzugang haben die beiden noch Hund Kid.

Instagram / ellendegeneres Ellen DeGeneres und Portia de Rossi, Dezember 2024

Instagram / portiaderossi Portia de Rossi zeigt stolz ihre Welpen

Instagram / portiaderossi Portia de Rossi (zweite von rechts) posiert mit ihrem Bruder und dessen Familie vor ihrem Landhaus