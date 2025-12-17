"Temptation Island V.I.P."-Spoiler: RTL+ schießt gegen Joyn

Mit der ersten Folge von Reality Backpackers, die am Dienstag online ging, lieferte Joyn einen großen Spoiler für das Finale von Temptation Island V.I.P., einer beliebten Realityshow des Kontrahenten RTL+. Dort erzählen die Kandidaten Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann nämlich, wie die aktuelle sechste Staffel ausgeht, bevor dies überhaupt ausgestrahlt wurde. Auf Instagram nimmt RTL+ seinen Konkurrenten Joyn nun humorvoll aufs Korn. "Danke für nichts, Joyn", heißt es dort, mit dem Hinweis: "P.S.: Wenn ihr wissen wollt, wer die Gewinner bei den Backpackers sind, dann schreibt uns."

Der Witz kommt bei einigen gut an. Lisa Akkaya (24), die im vergangenen Jahr an "Temptation Island V.I.P." teilnahm, kommentiert: "Ich heule, wie geil ist das denn?" Ein Fan schreibt: "Also Beef zwischen RTL und Joyn stand nicht auf meiner Bingo-Karte." Ein anderer scherzt: "Vertragsstrafe geht raus, oder?" Der diesjährige Kandidat Laurenz, dessen Trennung im Finale gespoilert wurde, schreibt dazu lediglich: "Hupsi!"

Schon mit der Pressemitteilung zu "Reality Backpackers", die Anfang Dezember online ging, wurde das Ende von Laurenz und Brendas Beziehung öffentlich. In Folge eins packen die beiden Too Hot To Handle: Germany-Stars nun darüber aus, was in den restlichen Folgen von "Temptation Island V.I.P." noch passiert. "Laurenz hat sich im finalen Lagerfeuer von mir getrennt", schildert Brenda, während Laurenz von einer neuen "Lovestory" seiner Ex spricht.

RTL Das erste gemischte Lagerfeuer bei "Temptation Island V.I.P."

Joyn / Augusto Escribens Der Cast der neuen Staffel "Reality Backpackers"

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025