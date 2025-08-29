Josh Hall und Christina Haack sind rechtskräftig geschieden

Christina Haack (42) und Josh Hall sind offiziell geschieden! Mehr als ein Jahr nach der Einreichung der Scheidungspapiere wurde das Verfahren am 26. August abgeschlossen. Die Reality-TV-Größe und der Geschäftsmann hatten zuvor ihre Vereinbarungen getroffen, die, wie laut People unter anderem vorsahen, dass Christina Josh eine Zahlung von umgerechnet rund 256.476 Euro aus dem Verkauf ihres Anwesens in Nashville leistet. Hinzu kamen 34.196 Euro für die Anwaltskosten des Immobilienmaklers. Beide verzichteten auf Ehegattenunterhalt und behalten jeweils die vollständigen Rechte an ihren individuellen Bankkonten.

Während Christina ihre luxuriöse Villa in Newport Beach, Kalifornien, sowie weitere Immobilien in Tennessee behält, konnte Josh unter anderem ein Haus, eine Wohnung und ein Grundstück in Kalifornien sowie mehrere Autos und Motorräder aus der Ehe mitnehmen. Zu seiner Sammlung zählen ein 1970er Chevelle und ein DeLorean aus den 80er-Jahren. Eine Summe von 85.492 Euro, die Christina ihm im vergangenen Jahr überwies, muss er nicht zurückzahlen. "Die Vereinbarung ist fair", bestätigte ein Insider. Beide hätten behalten, was sie vor der Ehe besaßen, und das gemeinsam Erwirtschaftete geteilt.

Joshua hat sich zu der Neuigkeit auch schon persönlich geäußert – er scheint sehr erfreut über die endgültige Scheidung und darüber, seine Ex endlich los zu sein. "Endlich bin ich rechtlich geschieden und ein freier Mann. Ich habe immer hart gearbeitet, mir mein Eigentum bewahrt und Almosen abgelehnt, und dabei werde ich auch bleiben", erklärt er in einem Statement auf Instagram und fügt hinzu: "Lektion gelernt: Heirate niemanden, der ständig öffentliche Bestätigung braucht und dein persönliches Drama für Aufmerksamkeit nutzt."

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall und Christina Haack

Anzeige Anzeige

Instagram / thechristinahall Christina Haack und Joshua Hall, Ex-Ehepaar

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Josh Hall, August 2025

Anzeige