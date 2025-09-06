Josh Hall kritisiert Ex: Christinas Kommentare sind "unreif"

Josh Hall hat seine Ehe mit dem Reality-TV-Star Christina Haack (42) endgültig beendet. In einem Interview mit Page Six äußerte sich der 44-jährige Immobilienmakler zu dem Drama, das die Öffentlichkeit seit ihrer Scheidung im Juli 2024 bewegt. Er kritisierte die öffentlichen Kommentare von Christina auf Social Media als "stillos": "Das ist unreif. Man kann gerne Dinge teilen, aber sich in den sozialen Medien wie ein wütender Teenager zu benehmen, ist einfach nichts für mich." Die öffentlichen Äußerungen seiner Ex-Frau zwangen ihn dazu, seine Sicht der Dinge auch online darzulegen. "Ich wollte keine öffentliche Fehde und kein öffentliches Hin und Her", erklärte er. Die monatelangen, nervenraubenden Streitereien im Zuge der mittlerweile abgeschlossenen Scheidung ließen sich letztlich wohl nur durch Meditation belegen, wie die Maklerin Anfang Mai via Instagram verriet.

Christina und Josh waren im April 2022 nach einem Jahr Beziehung den Bund der Ehe eingegangen. Die TV-Maklerin gestand in einem Gespräch mit Us im Januar 2025, dass der gemeinsame Dreh mit Josh eine Herausforderung war und letztendlich seine Abwesenheit für das Projekt von Vorteil gewesen sei. Die Serie, die sie zuvor mit ihrem Ex-Mann Tarek El Moussa (44) erfolgreich umsetzte, setzt sie ohne Josh fort. Mittlerweile ist Christina mit Unternehmer Christopher Larocca liiert, während Joshua sein Glück an der Seite von Model Stephanie Gabrys gefunden hat. Die bereits dreimal geschiedene Mutter von drei Kindern scheint sogar mit einer weiteren Hochzeit zu liebäugeln. In der Sendung "Radio Andy" wurde sie von Moderator Jeff Lewis (55) auf ihre zahlreichen Namenswechsel angesprochen. Christina antwortete augenzwinkernd: "Ich werde ihn vielleicht wieder ändern."

Nach der Trennung einigten sich beide letztlich doch darauf, ihre Besitztümer gerecht aufzuteilen. Josh erhielt Immobilien in Tennessee sowie mehrere wertvolle Fahrzeuge, während Christina Häuser in Kalifornien behielt. Beide Parteien verzichteten auf Unterhaltsansprüche, allerdings erhielt Josh eine Einmalzahlung von knapp 258.000 Euro – und das, nachdem ihn seine Ex in ihrer Sendung "Christina on the Coast" erst im März des Diebstahls beschuldigt hatte. "Alle Behauptungen von Christina, die ihn des Diebstahls beschuldigen, sind falsch, verleumderisch und irreführend", konterte damals ein Sprecher des Immobilienmaklers gegenüber People. Christina, bekannt auch unter dem Namen Christina Hall, hatte in der Vergangenheit bereits zwei Ehen mit Ant Anstead (46) und Tarek El Moussa, aus denen drei Kinder hervorgingen. Trotz der turbulenten Trennung von Josh geht sie nun gestärkt und fokussiert aus der Situation hervor, wie sie selbst in den sozialen Medien verlauten ließ.

Joshua Hall und Christina Haack

Tarek El Moussa und Christina Haack im Dezember 2014

Christina Haack und ihr Christopher, März 2025

