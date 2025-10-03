"Streite nicht mit Lügnern": Meint Josh Hall Ex Christina?

Christina Haack (42) und Joshua Hall stehen erneut im Rampenlicht – und das nicht im besten Sinne. Obwohl ihre Scheidung vor wenigen Wochen offiziell wurde, sorgt die Trennung weiterhin für Schlagzeilen, denn nun ist ein neuer, öffentlicher Schlagabtausch entfacht. Christina behauptete in einem Interview mit dem People Magazin, dass Josh bei seinem ersten Heiratsantrag extrem reagiert habe. "Als ich die erste Verlobung ablehnte, warf er den Ring in den Pool", sagte die Reality-TV-Moderatorin und bezeichnete dies später als "Red Flag". Kurz darauf reagierte Josh mit einer Andeutung auf Instagram, in der er schrieb: "Streite niemals mit Lügnern. Du kannst nicht gewinnen, weil sie ihren eigenen Lügen glauben."

Josh ließ allerdings offen, wen seine Bemerkung direkt betraf, doch die Botschaft scheint unmissverständlich und wie eine Antwort auf Christinas Äußerungen. Allerdings wies sein Sprecher die Darstellung des Ring-Zwischenfalls kategorisch zurück und sagte, dass Josh "keine Ahnung habe, worauf Christina sich bezieht". Schon zuvor äußerte sich Josh kritisch zur öffentlichen Scheidung und nannte Christinas Verhalten in sozialen Medien "respektlos". Zudem kamen Details ans Licht, wonach Josh im Rahmen der Scheidungsvereinbarung mehrere Immobilien sowie finanzielle Zahlungen erhalten hat, darunter eine Einmalzahlung von ca. 250.000 Euro sowie Anwaltshonorare in Höhe von ca. 35.000 Euro, die von Christina übernommen wurden.

Die turbulente Beziehung der beiden ehemaligen Eheleute hat bereits in der Vergangenheit für aufsehenerregende Schlagzeilen gesorgt. Obwohl Christina nach der offiziellen Scheidung betonte, die vergangene Beziehung hinter sich lassen zu wollen, scheint der Krach kein Ende zu nehmen. Schon während der Mediation sprach die dreifache Mutter von einem lehrreichen Prozess. Dennoch bleibt der persönliche Konflikt zwischen den beiden ein öffentliches Thema, das zahlreiche Fans und Zuschauer der TV-Persönlichkeiten weiter in Atem hält. Ein harmonischer Abschluss scheint bei diesen Umständen noch in weiter Ferne.

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Christina Haack mit Joshua Hall

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Christina Hall, Joshua Hall und ihre Kinder, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / unbrokenjosh Joshua Hall, Immobilienmakler